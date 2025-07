Il 3 luglio del 1995 se ne andava, impiccandosi, Alex Langer, che era tutto quello che la politica non è più: aperto, rigoroso ma non ideologicamente fermo, studioso curiosissimo e generoso, sempre pronto a discutere, scrivere, dibattere, nello spazio e nella mente: un viaggiatore, e qui bisognerebbe dire leggero perché era il titolo di un suo libro, invece no, era uno che portava i pesi come il San Cristoforo che tanto amava. Il Santo si era stabilito lungo le rive di un fiume difficile da traghettare e usava la sua forza eccezionale per aiutare quelli che non ce la facevano, per questo viene dipinto con un bimbo sulle spalle. Oggi San Cristoforo sta sulle navi delle Ong e aiuta quelli che vogliono attraversare il Mediterraneo o sta a Gaza come medico, ma non ci sono politici come Alex Langer.

Oggi il rigore è vissuto come una rottura di ca, e di viaggiare per conoscere gli altri non se ne parla proprio, anzi, gli altri sono sempre un pericolo. Di leggere non se ne parla, e va bene, uno può scegliere di non conoscere il prossimo per pigrizia, ma scegliere anche di non immaginarlo è pochezza. Io non lo so perché Langer si sia ucciso, se per quello che aveva previsto e poi toccato da vicino nella ex Jugoslavia – quando comincia il post-umano che oggi tutti vivono e pochi vedono – o per un avvilimento interiore e privato, e non voglio saperlo, mi interessa che non vada perduto quello che ha detto, scritto e fatto, indicando una possibilità di vita migliore. Pochi come lui hanno tanto vissuto per gli altri. Per questo lo ricordo, perché mi manca come interlocutore: voleva unire la sinistra e cambiarla, tanto che si propose come “papa straniero” e solo un giornale satirico, “Cuore”, pubblicò il suo appello, a riprova che la sinistra ha sempre preso con leggerezza quelli che dicevano cose vere e idolatrato chi diceva puttanate, scegliendo di emozionarsi e non di ragionare. Oggi che l’Italia si è barricata dentro e ha scelto il peggio e la difesa di questo, oggi che accetta i ricatti di Trump e della Nato e che tutti parlano di guerre con la leggerezza degli ottusi arditi del ventennio, Alex Langer diventa ancora più importante.

E ricordatevi che potete essere il San Cristoforo di molta gente.

Marco Ciriello Marco Ciriello su Barbadillo.it