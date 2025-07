Questo articolo dello studioso di politica e geopolitica argentino Andrés Berazategui è uscito sulla rivista Politicar.com.ar e ci è stato gentilmente concesso dall’autore







Nonostante la sua breve storia, l’Intelligenza Artificiale ha già dimostrato le sue notevoli applicazioni in campi diversi come la sicurezza, l’economia e la diffusione delle informazioni. Il suo utilizzo è particolarmente importante in un mondo che ha visto un ritorno alla competizione strategica tra le grandi potenze. Le applicazioni legate all’hard power sono numerose e quasi quotidiane. L’IA si sta dimostrando uno strumento fondamentale nella sicurezza, nel controllo e nella sorveglianza; in ambito militare, per migliorare i sistemi d’arma, disegnando nuovi scenari e sostenendo i processi decisionali; in economia, per sostituire l’attenzione al cliente, semplificare i processi di analisi di mercato, aumentare la produttività e modellare le preferenze dei consumatori; nei sondaggi d’opinione, l’IA ha la capacità di esaminare enormi quantità di dati, prevedendo i comportamenti con grande precisione (che può anche contribuire a influenzare).



Meno chiara, a prima vista, è l’influenza che l’IA ha sugli aspetti culturali, e in particolare su una questione molto delicata: come influenza il modo in cui le persone affrontano i dibattiti, le informazioni e le conclusioni a cui giungono quando consultano i modelli linguistici dell’IA? In parole più semplici: l’IA costruisce significati. E questo, come qualsiasi fenomeno culturale (o di “soft power”), può avere enormi implicazioni a lungo termine. Ma i modelli linguistici dell’IA non sono forse neutrali? Ebbene, questo è un punto cruciale che deve essere chiarito: no, l’IA non è neutrale. Le applicazioni dei modelli linguistici dell’IA sono condizionate dagli ecosistemi culturali in cui sono stati creati e dai vincoli normativi che gli sviluppatori impongono loro. L’IA non è una tecnica pura che esprime linguaggi, decisioni e conoscenze universali e neutrali che possono potenzialmente essere utilizzati da tutti e per tutti. No. L’IA è condizionata dall’azione umana. Dopotutto, è stata creata ed è sviluppata da esseri umani.



Vediamo. L’IA funziona con algoritmi, è vero, ma la sua elaborazione, la correlazione dei dati e il filtraggio degli argomenti non sono né sterili né del tutto neutrali. Questi compiti sono mediati dalla conoscenza occidentale convenzionale e, in generale, dalla letteratura (scientifica e no) di lingua inglese, e questo perché i primi sviluppi di questa tecnologia sono iniziati nel mondo anglofono. Pertanto, la conoscenza è per forza di cose parzialmente selezionata e con delle scelte prioritarie (promuove determinate conclusioni e ne tralascia altre) che influenzano così il modo in cui la conoscenza viene affrontata da una certa prospettiva. Ma non solo: l’IA è anche influenzata in modo attivo dagli sviluppatori stessi, che “addestrano” l’uso degli algoritmi che alimentano i modelli linguistici dell’IA, proiettando così i propri giudizi (a volte condizionati anche dalla legislazione occidentale). Questo si può osservare nel duplice ruolo che gli sviluppatori svolgono nel promuovere determinati valori e nasconderne altri.



È difficile, se non impossibile, trovare una risposta da ChatGPT, ad esempio, che metta in discussione la democrazia, i diritti umani o l’economia di mercato. Come se non bastasse, l’IA riproduce e difende valori come l’iperproduttività, la libertà di coscienza e il multiculturalismo. Esiste un esempio più calzante della prospettiva eurocentrica (e anglosassone) che informa l’IA? In un senso più profondo, in quanto modelli algoritmici di relazione, è logico (se così si può dire) che l’IA dia priorità a una conoscenza misurabile, regolare e prevedibile; e questo, ovviamente, mina la capacità umana di riflettere e comprendere la realtà.



In ogni caso, con l’avvento delle applicazioni di intelligenza artificiale cinesi, in Occidente (e in particolare negli Stati Uniti) è già suonato un campanello d’allarme. Ciò è particolarmente vero se si considera che in alcuni campi le applicazioni cinesi hanno rapidamente eguagliato e persino superato quelle statunitensi. Un rapporto del Lexington Institute, redatto da Rebecca L. Grant, mette in guardia dalle minacce che un «asse di stati autoritari» rappresenta per gli Stati Uniti in relazione alle nuove tecnologie digitali.



Il rapporto si concentra principalmente sulla Cina, in definitiva la principale minaccia per gli Stati Uniti in termini di competizione strategica. Oltre agli aspetti di “hard power” di questa competizione, il rapporto denuncia anche che «la Cina sta sistematicamente costruendo il proprio ecosistema di intelligenza artificiale “open source” come mezzo per diffondere valori allineati al Partito Comunista Cinese (PCC) e plasmare lo sviluppo globale dell’intelligenza artificiale. Le aziende cinesi stanno esportando in modo aggressivo modelli di intelligenza artificiale che integrano meccanismi di censura e propaganda in applicazioni ampiamente utilizzate in tutto il mondo, dando alla Cina la possibilità di influenzare le narrazioni e limitare la libertà di espressione in spazi digitali chiave».



Pertanto, tra le sue conclusioni, il documento afferma che «in definitiva, la nostra ricerca della leadership tecnologica non riguarda solo la prosperità economica o la sicurezza nazionale: si tratta di promuovere i valori democratici e contrastare l’ascesa dell’autoritarismo nell’era digitale». Pertanto, «gli Stati Uniti e i loro alleati devono promuovere attivamente la visione di un’internet aperta e accessibile che favorisca il libero flusso di informazioni e idee, rafforzando i valori occidentali di libertà e democrazia a livello globale».



Come possiamo vedere, questa è una strategia per annullare l’obiettività e la neutralità politica; per proiettare gli interessi di una potenza contro un’altra nel regno digitale, non solo per ottenere maggiore sicurezza e vantaggi economici, ma anche per promuovere valori e costruire significato. Niente di nuovo sotto il sole. Se il detto «chi nomina, domina» è vero, i modelli linguistici dell’IA saranno un campo di battaglia strategico primario per il controllo, il monitoraggio e la produzione; ma anche per plasmare la nostra visione del mondo e ciò che dovremmo preferire.

(traduzione di Giorgio Ballario)

