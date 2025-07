Non c’è una ragazza, detta Grenadine, ma solo un omaggio all’isola di Saint-Vincent e Grenadine, presso la Guadalupa, terra natale di Laurent Voulzy. Questo è il suo secondo grande successo. Siamo nel 1979 e la sua collaborazione con Alain Souchon, il paroliere preferito, farà presto le note scintille. Ma la bellezza del testo è già lì: “In un dolce paese / Sono nato nel grigio per caso / Tutto il mio cuore è rimasto lì / In questo paese che non conosco”. Questo amore per la Francia d’oltremare non l’abbandonerà mai, nemmeno nel tour tra chiese e castelli del 2012, per promuovere il lp Lys and Love e il suo titolo di punta, Jeanne, per Giovanna d’Arco. Per brani lenti, la Pulzella d’Orléans, sarebbe stato più che nella media. Mentre con questo Cuore di Grenadine, potrebbe essere davvero emozionante.

Non è My Way, è Comme d’habitude

Tutto è stato scritto, o quasi, sul successo immortale di Claude François, Comme d’habitude, composto e scritto coi due accoliti Gilles Thibaut e Jacques Revaux. Subito proposto a Hervé Vilard, che non la vuole, perfino “Cloclo” ci crede poco. Il resto è noto. Paradossalmente passa per una delle canzoni d’amore per eccellenza, ma non è molto gioiosa, raccontando l’inevitabile rottura tra France Gall e l’idolo dei giovani. Insomma, una coppia che, sotto le apparenze, finge. Poco gioiosa per il riavvicinamento dei corpi. Eppure, è tra le canzoni più note al mondo, soprattutto quando Franl Sinastra ne fa una cover. My Way, ma che racconta una storia diversa, altrettanto “gioiosa”: quella di una stella al crepuscolo della vita. Sono uscite 1.327 cover di questo brano. Un primato, insieme a Yesterday dei Beatles

Nel linguaggio di Mr. Bean e Sherlock Holmes, ecco un One Hit Wonder. Un singolo successo che può riassumere una carriera. È quello che è successo ai Korgis, duo inglese fondato da Andy Davis e James Warren. Influenzati dai Beatles, cercano la melodia definitiva. Così sarà Everybody’s Got to Learn Sometime, una canzone peraltro bellissima. Peccato per loro, il loro aspetto da assicuratori li costringa a non ostentare troppo. Questo magnifico lento rimane, anche se ha i segni del tempo: è il 1980 e l’organo Bontempi ha sostituito l’Hammond B-3 di un tempo, con i suoi suoni molto più caldi. Ciononostante, il risultato può sembrare una madeleine proustiana per chi ha patito i primi struggimenti al campeggio dei Flots bleus.”

Nel 1972, Michel Polnareff è all’apice della carriera. Melodie insuperabili, come testimonia Holidays, coi suoi sontuosi arrangiamenti. Jean-Loup Dabadie fa poi la sua parte in Étienne Roda-Gil, producendo anche un testo molto bello, sebbene al limite della comprensione: