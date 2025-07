“Ho conferito le Medaglie della Camera dei Deputati alla famiglia di Almerigo Grilz e agli organizzatori del Premio giornalistico Almerigo Grilz – Fausto Biloslavo e Gian Micalessin – in memoria del coraggio del fotoreporter, colpito mentre lavorava per la ricerca della verità nel continente africano, e di tutti gli inviati di guerra scomparsi mentre svolgevano la propria professione. È stata l’occasione per celebrare un ostinato ricercatore della verità, un fotoreporter che vendeva i suoi servizi al mondo e un patriota coraggioso. Con il suo obiettivo Almerigo Grilz ci ha raccontato le guerre lontane e dimenticate con passione e professionalità. Come ha ricordato il Presidente Meloni, la sua storia rappresenta un riferimento per ogni inviato di guerra.”

Così è intervenuto il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone all’anteprima del film “Albatross”, scritto e diretto da Giulio Base, sulla vita del fotoreporter Almerigo Grilz.

Federico Mollicone Federico Mollicone su Barbadillo.it