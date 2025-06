Giorgio Ballario, giornalista, scrittore e storico collaboratore di Barbadillo, pubblicherà in Spagna una storia della mafia per Editorial Almuzara. Due anni fa l’editore andaluso aveva già tradotto e pubblicato uno dei romanzi noir di Ballario, “Torino non è Buenos Aires”, uscito sul mercato iberico e latinoamericano.

Ora invece ha chiesto allo scrittore torinese un testo inedito, un’opera divulgativa sulla storia di Cosa Nostra rivolta a un pubblico straniero, quindi non addentro alle vicende storiche e di cronaca del nostro Paese. Anche in questo caso la traduzione del testo sarà affidata ad Alberto Diaz-Villaseñor, che si era già occupato della versione in castigliano del libro precedente.

Il volume sarà pubblicato nella fortunata collana “Eso no estaba en mi libro de…”, una serie di volumi che affrontano in modo tematico e accessibile vari argomenti di carattere storico-giornalistico, dalla guerra civile spagnola alla storia delle crociate, dalla storia del cinema allo spionaggio, dalla mitologia greca alla storia del comunismo e del Terzo Reich. Una collana che ha già raggiunto oltre novanta titoli.

«Al direttore editoriale Javier Ortega è piaciuto il mio romanzo che è stato tradotto e pubblicato due anni fa – spiega Ballario – e sapendo della mia lunga esperienza giornalistica mi ha proposto questo nuovo incarico: scrivere un testo inedito che spieghi la mafia dalle origini ai giorni nostri a un pubblico straniero, spagnolo e latinoamericano, che ha una conoscenza molto superficiale dell’Italia e della sua storia. Un libro divulgativo ma ricco di storie umane, aneddoti e informazioni utili per capire meglio il fenomeno mafioso, sia in Sicilia e in Italia, sia nella sua derivazione americana. Una scommessa che mi ha subito conquistato, anche se è un’impresa piuttosto impegnativa».

Fondato nel 2004 a Cordova, Almuzara è un gruppo che riunisce sedici marchi editoriali spagnoli e messicani che si occupano di narrativa, saggistica, divulgazione scientifica, fumetti, libri tecnici e professionali. In catalogo ha oltre 1.600 titoli ed è distribuita nei paesi di lingua spagnola.

Renato Zaccarelli