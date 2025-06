Che cos’è l’ideologia del medesimo di Alain de Benoist, il saggio edito da Passaggio al bosco (euro 10) s’addentra nel dibattito sull’uguaglianza e la sua percezione nella società, esplorando la distorsione che il concetto di uguaglianza ha subito nel tempo, trasformandosi in un’ideologia per la cancellazione delle differenze in nome di un’omogeneità forzata.

Alaln de Benoist sostiene che l’uguaglianza, se interpretata correttamente, non dovrebbe essere considerata un assoluto, ma un principio coesistente con la diversità e la disuguaglianza in determinati contesti, come l’appartenenza politica ad una comunità. Tuttavia, l’ideologia del medesimo, secondo de Benoist, si oppone a ogni distinzione e diversità, promuovendo un’indifferenza colpevole e un relativismo che minacciano l’identità e la coesione delle comunità.

Il saggio di de Benoist è una critica incisiva al meccanismo globale attuale, che – attraverso il mercato e la cancellazione delle frontiere – promuove un ideale di cittadino del mondo, privo di radici e distinzioni. L’autore invita a riflettere sulla via dell’alterità, proponendo una visione dell’uguaglianza che preservi l’identità e la specificità di ogni individuo e cultura.

Provocatorio, il testo sfida il lettore a interrogarsi sulle proprie convinzioni riguardo l'uguaglianza e la diversità. De Benoist offre una prospettiva critica sulle tendenze egualitarie della modernità, sollecitando un dibattito necessario sul futuro delle nostre società.

