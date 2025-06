Il Foglio Internazionale il 16 giugno u.s. pubblica ampi stralci dell’articolo di Charles

Rojzman, “Le crépuscule des nations : Israël, la France et l’effacement des identités” (“Crepuscolo nazionale: Israele, Francia e fine delle identità”).

Le Causeur di Elisabeth Lévy

L’articolo è apparso sul Causeur, la rivista di Elisabeth Lévy. Ciò che si vuole cancellare – è la tesi del socio-psicologo francese – non è solo lo Stato ebraico, ma l’idea stessa di Stato-nazione. Hamas non vuole uno Stato ebraico, ma può benissimo volere uno Stato di Israele svuotato della sua sostanza ebraica, così come l’islamismo può benissimo tollerare una Repubblica francese, a condizione che non sia più la Francia dei francesi, ma uno spazio astratto, aperto, disponibile per lo sviluppo dell’islam. infatti per l’islamismo, come per gli ideologi della globalizzazione, la nazione non ha significato: ciò che conta è l’unità del mondo, l’unificazione sotto una legge, di mercato o divina, ma sempre ostile alle singolarità storiche, ai patrimoni e ai confini.

Per un liberalismo comunitario

E’ quanto ho fatto rilevare anch’io nel saggio Per un liberalismo comunitario. Critica dell’individualismo liberista (Ed. La Vela). Le religioni universali, nate nell’area mediterranea e poi straripate nell’intero pianeta – il cristianesimo e l’islamismo – hanno reso tutti gli uomini eguali in quanto figli di Dio o di Allah. Nella loro visione, le comunità politiche (monarchie assolute, Stati nazionali) sono “sistemazioni provvisorie” del genere umano, tollerate (“Date a Cesare…”) nella misura in cui rispettano la fede e non ostacolano la futura, auspicata, “comunità dei credenti”.

Anche l’universalismo laico e illuminista rende tutti gli uomini uguali, ma sulla base della Ragione, che opera in tutti, e dei diritti naturali, di cui siamo egualmente dotati, venendo al mondo. Monarchie come baluardo Entrambi gli universalismi detestano soprattutto le “monarchie”, in quanto, col loro simbolismo familiare e tribale, fissano i popoli e ne naturalizzano le divisioni. A differenza di Rojzman, temo, però, che la partita sia persa, nel momento in cui le buone ragioni, pur avanzate dai critici dell’universalismo, sono ricacciate nell’inferno del tribalismo, del nazionalismo, del sovranismo. Destre? Impresentabili Così problemi, come quello dell’ordine pubblico, impensabile senza un ragionevole controllo delle immigrazioni, vengono consegnati alle “destre impresentabili”, diventando “egoismo comunitario”, negazione della civiltà democratica. Da Il Giornale del Piemonte e della Liguria *Professore Emerito di Storia delle dottrine politiche Università di Genova

Dino Cofrancesco* Dino Cofrancesco* su Barbadillo.it