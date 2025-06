A metà concerto la scritta “FUCK THE WAR” campeggia orizzontale nel ledwall che fa da sfondo al concerto di Vasco Rossi nella prima delle due date di Messina.

C’era da aspettarselo per un artista come Vasco Rossi. Vasco ha cantato la libertà dell’amore e della vita, che poi sono la stessa cosa. La vita al massimo per Vasco non è mai stato uno slogan, anche se poi generazioni di ragazzi, ora adulti come quelli che in maggioranza vanno ai suoi concerti con tanto di capelli brizzolati e negli occhi la voglia infinita di adolescenza, ne hanno fatto se non uno stile di vita di certo un sogno. O chissà un’illusione. In “Se ti potessi dire” Vasco dichiara che rifarebbe tutto, errori e passioni a costo di malinconie, nostalgie e rimpianti. In guerra col mondo dentro di sé Vasco ha composto tra le più belle canzoni d’amore, sempre attento a non creare iato tra sesso e sentimento. Alle ragazze che al ritmo di “Rewind”, la canzone iconica per eccellenza, mostrano i seni (belli e brutti, piccoli e grandi, giovani e vecchi) Vasco grida “siete belle, libere, selvagge”. Ed è una felicità sentirselo dire per le donne mentre ogni giorno vengono giudicate, stuprate, ammazzate in una guerra quotidiana crudele e inspiegabile come le altre guerre, quelle degli uomini.

La guerra, appunto. Mentre Vasco e i quarantamila ammassati nel prato, una marea umana che fa la felicità di ogni artista, tra birre, braccia alzate, fiaccole in un rimando di fuoco dal palco al prato, dall’altra parte del Mediterraneo Trump attaccava l’Iran. La paura non arriva nello stadio San Filippo di Messina, la gente accorsa a cantare non lo sa che la guerra ha avuto l’escalation peggiore, non lo sa cosa avverrà stamattina o domani o domani l’altro. Allo stadio si canta, ma.

Ma a un certo punto Vasco fa Vasco, fa il Vasco che tutti sanno, nonostante questo concerto lo abbia sorpreso stanco (non i suoi musicisti soprattutto lo straordinario chitarrista Steve Burns). Prima di cantare “Gli spari sopra” sventola la bandiera della pace, donatagli da Don Ciotti e fa il suo bel sermone antibellico. Farabutti chiama i potenti, vigliacchi asserragliati nei loro bunker e nelle stanze dei bottoni, mentre a combattere sono le popolazioni, i soldai mandati al macello e le vittime civili.

Retorica? Può darsi. Solo che viene da chiedersi, ed è sacrosanto farlo, se è compito dell’arte, degli artisti svegliare le coscienze. L’eterno ‘900 lo chiede? Chiede si riapra l’inossidabile dibattito tra intellettuali e potere? O ancora, quanto valore hanno nello sviluppo delle coscienze civili, nella spinta verticale di un’etica controcorrente rispetto al bellicismo contemporaneo, le parole e le note di un cantante su un palcoscenico? Rispondere diventa difficile, perché la folla festante e lontana dal rumore delle bombe MOP ‘bunker buster’ oggi pensa di essere dentro una realtà doppia, una sorta di straniamento dal disumano all’umano. Eppure, le parole degli artisti, l’arte che deve toccare ma non essere toccata, a qualcosa serve. Serve a sparare le uniche bombe che l’uomo dovrebbe sparare: i fuochi d’artificio al ritmo di “Albachiara” alla fine di un concerto di Vasco Rossi

Daniela Sessa Daniela Sessa su Barbadillo.it