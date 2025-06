Ezra Pound (1885 – 1972), il più grande poeta statunitense e uno dei massimi del Novecento, si dichiarò apertamente fascista. Decise di trasferirsi in Italia e rimase fedele fino alla fine della guerra all’Italia e al Fascismo collaborando con il regime. Non si trattava di aderire al Fascismo per moda, per simpatia verso Mussolini o per amore dell’Italia. Pound aderiva alla visione del mondo fascista alla quale fornì negli anni in cui visse in Italia un sostegno ideale e ideologico con i suoi articoli, libri e trasmissioni radio in difesa del Fascismo e dell’Europa.

Adesso la casa editrice Eclettica ha pubblicato un libro di Fabrizio Vincenti, giornalista e saggista (Ezra Pound e il fascismo spiegato agli inglesi. Scritti in difesa dell’Italia, prefazione di Salvatore Pupo, pagg. 245, euro 18,00) nel quale sono raccolti circa settanta scritti del pensatore e poeta statunitense, inediti in Italia e pubblicati su riviste britanniche fra il 1935 e il 1940. Dopo quasi novanta anni dalla pubblicazione, Vincenti ha raccolto questi articoli, pubblicati su riviste come “The British-Italian bulletin”, rivista della comunità italiana in Gran Bretagna, finanziata dal Ministero degli Esteri italiano, “Action” e “The British Union Quarterly” (questi due ultimi legati alla British Union of Fascists”, movimento fascista britannico) e li ha messi a disposizione dei lettori italiani.

Pound pagò pesantemente le sue scelte con la reclusione in una gabbia esposta all’aria aperta a Coltano, campo di concentramento Usa in Toscana; in seguito patì 13 anni di reclusione in un manicomio per le critiche rivolte in precedenza agli Usa e per essere stato dalla parte dell’Italia. In pratica, condanna analoga a quelle inflitte dal comunismo sovietico nei confronti dei dissidenti e degli anticomunisti che erano definiti ipso facto “matti” perché non aderivano alla dittatura comunista. Vincenti ricostruisce bene la dinamica con la quale il poeta si avvicinò al movimento mussoliniano già negli anni Venti. Gli scritti partono dal conflitto d’Etiopia, che inimicò britannici e statunitensi contro Mussolini al punto da varare le sanzioni contro l’Italia.

Pound spiega ai britannici le finalità del regime fascista e la visione del mondo fascista difendendo l’Italia e il Regime. In questi articoli destinati al pubblico britannico Pound spiega il suo pensiero politico, la sua critica all’usura, le motivazioni dell’appoggio al Fascismo, il corporativismo, la battaglia contro l’usura internazionale. Il Fascismo, insomma, come terza via fra comunismo e lotta di classe da una parte e capitalismo e democrazia dall’altra. Nello studio iniziale Vincenti spiega bene il pensiero di Pound.

Un libro di importante per i saggi comparsi su riviste britanniche e mai circolati prima sulla stampa italiana. E’ interessante non solo leggere questa settantina di articoli ma anche il modo con il quale lo scrittore statunitense spiegava al pubblico britannico scelte e decisioni del Fascismo italiano e perché, per il bene dell’Europa e dell’Occidente in genere, era necessario appoggiare l’Italia fascista.

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it