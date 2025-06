Un passo della poesia Il 5 maggio di Alessandro Manzoni recita Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza in un commosso omaggio a Napoleone Bonaparte. Con questo passo iniziamo a raccontarvi un allenatore che ha guidato l’Inter nella stagione 1991–1992 di nome Corrado Orrico, chiamato dal presidente dell’Inter Pellegrini dopo gli anni di Giovanni Trapattoni.

Il torneo precedente

Il campionato 1990 – 1991 fu un campionato pieno di sorprese, ai successi delle squadre blasonate di Milano si affiancano i successi delle provinciali come il Parma allenato da Nevio Scala che fino al 2003, anno del crack della Parmalat otterrà buoni piazzamenti in campionato e si aggiudicherà titoli come la Coppa delle Coppe e la Coppa Uefa. Poi ci fu anche il Genoa allenato da Osvaldo Bagnoli, già vincitore dello scudetto con il Verona nel 1985 che farà dei grifoni una squadra temuta anche dalle grandi. Quel torneo si concluse per l’Inter in modo positivo con la vittoria in Coppa Uefa contro la Roma: i nerazzurri avevano sfiorato lo scudetto, poi vinto dalla Sampdoria.

Trapattoni all’Inter non era riuscito sicuramente a portare a casa gli stessi successi che aveva avuto alla Juventus, come la Coppa Campioni e la Coppa Intercontinentale, ma il suo fu comunque un ciclo positivo con lo scudetto del 1989 definito “Tricolore dei record”, grazie ai 58 punti e al +7 di media Inglese, alla Supercoppa d’Italia vinta contro la Sampdoria 2 a 0 con una rosa falcidiata dagli infortuni e a una Coppa Uefa, primo titolo europeo vinto dai nerazzurri dopo 26 anni.

Durante quel campionato la Juventus di Luigi Maifredi, nonostante l’acquisto di Roberto Baggio, fece un campionato al di sotto delle aspettative. Per questo iniziarono contatti con Trapattoni per un possibile rientro alla Juventus. A sua volta l’Inter voleva proseguire il cammino vincente intrapreso ma nello stesso tempo cercava un trainer che potesse portare elementi innovativi nel gioco da contrapporre al Milan di Arrigo Sacchi che aveva mietuto numerose vittorie in Italia e in Europa (oltre la Coppa Intercontinentale).

Sono gli anni del Parma di Nevio Scala e del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman, per la panchina dell’Inter si fecero i nomi di Emiliano Mondonico del Torino e di Sven Goran Eriksson del Benfica. Alla fine la scelta cadde su Corrado Orrico che con la Lucchese in serie B aveva raggiunto il sesto posto.

Il mercato deludente

Il presidente Ernesto Pellegrini riteneva che Orrico potesse essere la risposta interista ad Arrigo Sacchi, anche perché aveva una buona rosa di titolari con Walter Zenga tra i pali, Bergomi e Ferri in difesa, per il centrocampo Berti, Bianchi, Davide Fontolan (reduce da un infortunio che lo aveva tenuto fuori per tutta la stagione 1990-1991), il neo acquisto della Roma Stefano Desideri e vi era un reparto stranieri formidabile con i tre tedeschi titolari della nazionale della Germania Campione del Mondo nel 1990 come il terzino Andreas Brehme che con il suo rigore aveva regalato la vittoria ai tedeschi, Lothar Matthaus Pallone d’Oro del 1990 e capitano della Nazionale (assieme a Maradona miglior centrocampista del Mondo) e Jurgen Klinsmann, un giocatore dal tiro potente che superava le difese avversarie proprio come facevano i Panzer della Wehrmacht durante la Guerra Lampo in Unione Sovietica.

Diversi titolari in quel nuovo campionato cominciavano ad avere una età che portava un calo fisico e l’Inter intervenne sul mercato, acquistando il terzino Matthias Sammer dal Borussia Dortmund che avrebbe dovuto sostituire Brehme in difesa e Oliver Bierhoff che avrebbe dovuto subentrare a Klinsman in attacco. Si era parlato anche di un probabile rientro del centrocampista belga di origine italiana Vincenzo Scifo.

Alla fine la rosa, eccetto l’acquisto di Desideri, rimase invariata: molto dipese dal recupero di Fontolan e dalle idee di Orrico, cultore della zona. Per Pellegrini si trattava di una scommessa, una scommessa che era sicuro di vincere,

Il flop in campionato

I risultati non furono quelli sperati, i giocatori assimilavano a fatica i suoi schemi tattici, prova ne furono i risultati deludenti come l’esordio con il neopromosso Foggia finito in un pareggio, una sconfitta pesante per 4 a 0 contro i campioni della Sampdoria. Gli insuccessi fecero sgretolare lo spogliatoio e portarono i tifosi a contestare la squadra. Anche in Europa le cose non andarono bene, se l’anno prima l’Inter aveva recuperato la sconfitta di andata per 2 a 0 contro l’Aston Villa imponendosi nella gara di ritorno a San Siro 3 a 0, con Orrico arrivò l’eliminazione contro la squadra portoghese del Boavista al primo turno. Le contestazioni non risparmiarono nessuno, nemmeno il patron Pellegrini.

La parabola di Orrico finì il 19 gennaio 1992 nella 17° giornata durante l’ultima partita di andata con l’Atalanta, persa per 1 a 0 con gol brasiliano Bianchezi: dopo la gara in conferenza stampa il tecnico rassegnò le dimissioni.

Il subentro di Suarez

A sostituirlo venne chiamato come allenatore Luis Suarez detto Luisito che aveva giocato nell’Inter di Herrera dal 1961 al 1970 con la quale aveva vinto ben tre scudetti, due Coppe Campioni e due Coppe Intercontinentali oltre a un campionato europeo con la Spagna nel 1964. Purtroppo i risultati non migliorarono, l’incertezza continuava a dominare sul campo, soprattutto in attacco e i pessimi risultati non si fecero attendere. Arrivò un ko nel derby di ritorno con il Milan il 18 aprile 1992 (gol di Massaro), la domenica seguente si proseguì con una sconfitta pesante con la Juventus in casa (gol di Baggio) e infine con la sconfitta con la Cremonese (gol di Dezotti), che determinò l’esclusione del club dalle competizioni europee per il campionato successivo. Per tornare a vedere un riscatto bisognerà attendere la stagione successiva, grazie all’arrivo di Osvaldo Bagnoli e dell’attaccante Ruben Sosa dalla Lazio.

Va detto che di fronte a quei risultati la responsabilità non poteva essere addossata solo ad Orrico il quale, in una intervista qualche anno dopo, dichiarò che le colpe del flop non erano solo da imputare a lui ma ad una campagna acquisti incompleta (come per la storia del mancato acquisto di Paolo Di Canio dopo il passaggio di Aldo Serena al Milan).

Va detto che Orrico all’epoca era un ribelle nel calcio proprio come Malgioglio e il compianto Di Bartolomei ma come dice il filosofo Alain De Benoist, “non sempre i ribelli possono cambiare il mondo. Ma mai il mondo potrà cambiare i ribelli”. L’allenatore di Massa dimostrò di essere un ribelle in un calcio di conformisti facendo un passo indietro: il 19 gennaio 1992 quando dopo la sconfitta con l’Atalanta si dimise senza che nessuno gli avesse chiesto. Un uomo e un tecnico coraggioso. Mai attaccato alla poltrona.

