Nella primavera 1944, mentre l’alleanza anglo-sovietico-americana cerca di stringere la morsa attorno alla Germania e ai suoi alleati in Europa e, nel Pacifico, unitamente alla Cina, nei confronti del Giappone, un’Italia dilaniata e divisa continua a combattere: a nord la Repubblica Sociale Italiana di Mussolini alleata di Tokyo e Berlino; a sud, la monarchia sabauda, alleata alle forze di Uk, Urss e Usa.

In un mondo di orrore e di terrore funestato da morte e distruzione, il giugno 1944 è un mese ricco di colpi di scena. Le parti in lotta si infliggono, a distanza di pochi giorni, incredibili colpi a sorpresa, in taluni casi micidiali.

Fine maggio inizio giugno 1944

Infuria la battaglia intorno a Roma con le forze alleate a pochi passi dalla Capitale, territorio della Repubblica Sociale Italiana (RSI), occupata dalle forze tedesche e presidiata da quelle della Rsi. Sul fronte di Anzio i marò del “Barbarigo”, onorati dal Comandante Junio Valerio Borghese, combattono palmo a palmo l’avanzata alleata vivendo perfino in delle buche piene di fango. Altrettanto fanno i paracadutisti.

Confinato in quel di Gargnano, sulle rive di un grigio e bigio lago di Garda che, nonostante la stagione ormai estiva, avvertendo l’ora drammatica, come se volesse protestare, stenta a mostrare la sua incantevole e naturale bellezza, un Mussolini sorvegliato a vista dalle forze tedesche, segue personalmente le sorti di Roma. Per il Governo della RSI, la caduta della Capitale in mano alleata avrebbe una ricaduta tremenda. Il Duce chiama personalmente, più volte, nell’arco della giornata, il vicino Ministero della Cultura Popolare che riceve notizie dirette e certe dalle stazioni intercettazioni radio.

4 giugno 1944

Il 4 giugno le forze alleate entrano in Roma accolte da una folla festante. Ma non tutto fila liscio visto che, una parte della popolazione, non solo quella propriamente fascista, ma anche quella che non vedeva l’ora che i nazisti sloggiassero, reputa occupanti anche americani ed inglesi. Certo è che solo l’avanzata delle forze alleate ha fatto sgombrare i tedeschi da Roma. È un copione che si ripeterà in seguito, fino al termine della Campagna d’Italia. In tutto il territorio della RSI– che va sempre più restringendosi – viene proclamato un lutto nazionale di tre giorni.

5 giugno 1944

Avviene un’impresa che ha dell’incredibile. Protagonista è l’Aeronautica Nazionale della Repubblica Sociale Italiana che si spinge fino a Gibilterra.

Dieci SM79 con a bordo piloti e specialisti decollano dal territorio della RSI. All’1,30 di notte i Gobbi Maledetti portano lo scompiglio sulla rada di Gibilterra affondando e danneggiando varie unità navali nemiche. Lo smacco è forte per la Marina imperiale di Sua Maestà britannica colta di sorpresa dall’attacco. L’impresa, compiuta percorrendo 4000 km fra andata e ritorno, riesce in pieno, nessuna perdita di uomini e, dei velivoli impiegati, solo due non fanno ritorno alla base perché, danneggiati, sono atterrati nel neutrale territorio spagnolo. Fra i protagonisti dell’impresa, il capitano pilota Marino Marini, il capitano pilota Irnerio Bertuzzi, il maresciallo Giovanni Maria Scotti.

Non può essere partecipe dell’impresa l’Asso Carlo Faggioni, capitano pilota abbattuto nei cieli di Anzio, dalla contraerea nemica, il 10 aprile 1944, durante un’azione contro le forze da sbarco alleate. Il Tirreno non restituirà il suo corpo. Agli equipaggi protagonisti dell’attacco su Gibilterra viene concessa la Medaglia d’Argento sul Campo, successivamente disconosciuta dalla Repubblica italiana che vedrà la luce il 2 giugno1946.

6 giugno 1944

Ha inizio l’operazione Overlord, il gigantesco sbarco alleato sulle coste della Normandia, nella Francia settentrionale. Per quanto alcuni generali tedeschi abbiano previsto l’attacco in Norvegia, Hitler, invece, presagendolo appunto in Normandia, ha dato vita al Vallo Atlantico, sistema di fortificazioni che si estende dal confine franco-spagnolo fino alla Norvegia. Le divisioni tedesche fronteggiano le imponenti forze alleate.

9 giugno 1944

Le forze tedesche arretrano strategicamente, il Corpo Italiano di Liberazione fedele alla Monarchia sabauda entra a Chieti e, di lì a poco, a Sulmona, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata ed altre località.

Il feldmaresciallo della Luftwaffe, Albert Kesselring, Comandante Supremo delle forze tedesche in Italia, fautore della ritirata combattuta tesa ad infliggere il maggior numero di perdite agli anglo-americani al fine di rallentarne l’avanzata, ingegna un gigantesco ed efficiente sistema difensivo di fortificazioni che si estende dall’altro Tirreno all’Adriatico: la Linea Gotica.

Quanto ideato da Kesserling bloccherà per circa un anno l’avanzata alleata, non a caso il conflitto avrà termine nel maggio 1945.

13 giugno 1944

Terrore sull’Inghilterra. Per nulla piegata, la indomita Germania attacca con degli “strani” missili il territorio britannico. Si tratta delle bombe volanti V-1. Delle n. 10 lanciate, 6 fanno centro. Il nuovo missile, in fase di aggiornamento, dà speranza alla Germania ed ai suoi alleati tanto che, almeno fino al dicembre 1944, tale schieramento serberà la convinzione di poter capovolgere le sorti del conflitto anche con armi ancor più sofisticate e micidiali. Nel suo ultimo bagno di folla a Milano, Mussolini ne parlerà in pubblico, nel famoso teatro Lirico il 16 dicembre 1944.

Naturalmente vi furono altri eventi, ma abbiamo voluto riportare qui quelli più significativi.

