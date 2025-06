L’esperienza della Sinistra Nazionale non si concluse con la fuoriuscita dal Msi dei suoi principali interpreti (Giorgio Pini, Concetto Pettinato ed Ernesto Massi). La sua eredità fu infatti raccolta da una rivista epigona, vera e propria “fucina culturale”: L’Orologio, diretta da Luciano Lucci Chiarissi, già irreducibile membro dei Far (si ricordi ad esempio l’irruzione alla stazione radio di Monte Mario nel 1946) fino all’arresto nel dicembre 1950. La rivista aveva iniziato le pubblicazioni durante l’epoca micheliniana, nel 1963, emblematicamente lo stesso anno in cui cessò di essere pubblicata la Nazione Sociale di Massi, rivista della quale L’Orologio raccolse sostanzialmenteil testimone, con però la forte differenza che, diversamente da Massi, Lucci Chiarissi caratterizzò L’Orologio anche per la spiccata critica anticlericale.

La linea politica

Lucci Chiarissi, attraverso la rivista, sviluppò una linea nazionalpopolare assimilabile a quella che già fu della Sinistra Nazionale, della quale l’organico de L’Orologio recuperò anche il capitale umano. Tra i collaboratori della rivista figurarono infatti diversi nomi di esponenti della Sinistra Nazionale, tra cui gli stessi Pini e Pettinato oltre che Manlio Sargenti, Rutilio Sermonti, Giuseppe Ciammaruconi e Giorgio Pisanò.

Sulle pagine della rivista trovò ampio spazio, ad esempio attraverso le analisi di un altro illustre collaboratore: Gaetano Rasi, il tema della socializzazione. Quella sviluppata da L’Orologio è definibile come una linea di “Rivoluzione nazionale”, attenta a coniugare i concetti di Nazione e Socialità, in stretta contiguità con le battaglie combattute dalla Sinistra Nazionale dentro e fuori il MSI.

Inevitabilmente Lucci Chiarissi si pose dunque in netta antitesi rispetto alla gestione micheliniana del partito della Fiamma, criticato per la sua sclerotizzazione, e poi a quella almirantiana che, nei fatti, non si discostò più di tanto rispetto alle prospettive di inserimento di Michelini e certo non venne meno all’ormai acquisito atlantismo.

Il dibattito sul fascismo

Uno dei temi dominanti, soprattutto sui primi numeri della rivista, fu inevitabilmente il dibattito sul fascismo. Con la volontà di risanare le ferite inferte dalla guerra civile L’Orologio propose il superamento del nostalgismo e dei “vecchi concetti di ‘destra’ e ‘sinistra’, rispettivamente ancorati all’anticomunismo e all’antifascismo, inadeguati ad interpretare una società in forte trasformazione, sulla quale grava la cappa del sistema di dominio politico-economico statunitense”. (Mario Bozzi Sentieri, Dal neofascismo alla nuova destra, p. 108)

L’Orologio in politica estera si posizionò indi con postura fortemente critica all’impostazione atlantica raggiunta dal MSI, facendosi portavoce, in continuità con la Sinistra Nazionale, di istanze antiamericane. Lucci Chiarissi ritenne infatti un “errore strategico” la vocazione anticomunista del neofascismo italiano, come affermò egli stesso nella sua autobiografia (Esame di coscienza di un fascista).

Spazio terzaforzista

Ciononostante L’Orologio, a differenza del Pensiero Nazionale di Stanis Ruinas o di personalità della Sinistra Nazionale come Pettinato, mai rinunciò al proprio anticomunismo, assumendo posizioni realmente terzaforziste (e non sbilanciate da un lato come Ordine Nuovo di Pino Rauti in un senso e appunto Pettinato e Ruinas nell’altro), con precisa equidistanza geometrica rispetto all’ordine bipolare, secondo Lucci Chiarissi bisognoso di revisione, scaturito da Yalta.

Da tali convinzioni derivarono anche una serie di posizioni assunte in politica estera (campo elettivo della rivista), volte ad affermare il valore dell’autonomia degli stati nazionali, da quelli latinoamericani (apprezzando la resistenza dei vari Fidel Castro e Juan Domingo Perón nei confronti dei tentativi statunitensi di imporre nel continente una nuova forma di feudalesimo) a quelli arabi. L’Orologio insomma appoggiò tutti i fenomeni divergenti rispetto allo schematismo bipolare, come ad esempio la, pur comunista, Cina popolare. Sulle pagine de L’Orologio si poterono dunque trovare apprezzamenti per le politiche di ispirazione nazionalista di Charles de Gaulle in Francia e di Gamal Abd al-Nasser in Egitto.

Sul mondo arabo

Già nel primo numero si sostenne ad esempio come il mondo arabo (fuori dalla logica bipolare) dovesse conservare la propria alterità, emancipandosi dagli USA, pur senza prestare il fianco ai tentativi di penetrazione del Cremlino, cosa che avrebbe altresì vanificato le potenzialità mediorientali da non allineati:

Il mondo arabo, ora rappresentate dal dinamismo dell’Egitto, deve superare secoli di letargo. Per quanto severamente si voglia giudicare la politica di Nasser e per quanto si debbano considerare i giusti timori di Israele, occorre prendere atto, con realismo, che il moto unitario dei Paesi arabi trova riscontro in una necessità dei tempi moderni. L’Europa, ad esempio, sta provando per suo conto una esperienza unitaria e non può disconoscere a priori, pur con tutte le riserve del caso, il tentativo analogo di altri popoli affini.

Il mondo arabo sarebbe pertanto stato, per il gruppo di Lucci Chiarissi, un mezzo per mettere in crisi l’inviso bipolarismo e proprio in ordine a ciò avrebbe dovuto rifiutare tanto l’influenza USA quanto il patrocinio sovietico sui “fermenti di liberazione dei popoli ribelli al colonialismo economico dei paesi capitalisti” (Esame di coscienza di un fascista).

L’attenzione per Enrico Mattei

Non solo, L’Orologio apprezzò anche il neoatlantismo di Enrico Mattei e si schierò a sostegno degli indipendentisti algerini (ciò in linea con la linea ufficiale del MSI). Si schierò poi, questo unicum nel microcosmo neofascista, a favore dei việt cộng, descritti da Lucci Chiarissi stesso su L’Orologio come “soldati politici che combattono contro l’imperialismo per la libertà del loro paese”, e contro i marines americani, apprezzati invece da Rauti in quanto male minore e argine contro l’espansionismo comunista.

Altro punto di evidente scarto rispetto la linea ufficiale missina, micheliniana prima almirantiana poi, fu circa la Guerra dei sei giorni (giugno 1967), conflitto durante il quale L’Orologio assunse una postura nettamente filopalestinese, motivo per cui Renzo Lodoli si allontanò polemicamente dalla rivista. Lucci Chiarissi però, pur denunciando l’influenza esercitata dagli ebrei sulla stampa mondiale, ci tenne a specificare come, a differenza di quelle di gruppi come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale Giovanile, la sua presa di posizione non fosse mossa dall’antisemitismo, quanto piuttosto dal rifiuto del rigido bipolarismo che sovente condusse il mondo neofascista, vittima del proprio paradigma anticomunista, a compiere meccanicamente e acriticamente la propria scelta di campo, optando sempre ciecamente per la fazione antietetica rispetto a quella assunta da Urss e Pci.

La questione palestinese

L’Orologio espresse dunque il proprio endorsement alla causa palestinese, sperando anche così di allontanarla dalle grinfie bolsceviche. Lo Stato di Israele percontro venne valutato quale una “pedina di schieramenti internazionali estranei al sistema mediterraneo” (Luca Tedesco, L’America a destra, p. 49). Per quanto riguarda l’entusiasmo filoisraeliano espresso in seno al MSI Lucci Chiarissi lo addebitò alla suggestione esercitata “dalla capacità guerriera e dallo spirito nazionalistico di Israele”, a cui però si sommarono anche considerazioni più pragmatiche e meno ideali, quali lo “zelo anticomunista” e il “concreto ricatto occidentalista” (Esame di coscienza di un fascista).

L’Orologio si schierò inoltre contro l’influenza economica USA sul continente europeo, facendo propria la bandiera della battaglia in favore della moneta unica europea, quale antidoto per depotenziare la detta influenza.

Contro il centrosinistra italiano

In quanto a politica interna L’Orologio si imbarcò in una campagna a stampa contro il riformismo e contro il centro-sinistra, non in quanto cavallo di Troia della penetrazione comunista nei gangli governativi, come sosteneva il MSI, ma in quanto espressione neocapitalista al servizio del regime borghese. Il centro-sinistra sarebbe inoltre stato secondo, L’Orologio, subalterno ai disegni strategici stranieri, dimostrando come la rivista leggesse anche la politica interna alla luce di quella estera, con la visione terzaforzista come sottofondo ideologico costante.

Ma Lucci Chiarissi si spinse più in là ancora, non solo il Psi e la Dc sarebbero stati espressioni borghesi, tale sarebbe stato anche il Pci stesso. Tanto lo scudo crociato quanto il partito di Luigi Longo altro non sarebbero stati se non elementi d’ordine, una “realtà unitaria del regime antifascista”. La polemica decennale tra i due partiti sarebbe dunque stata fittizia (come del resto quella tra Usa e Urss), un “gioco delle parti”, volto alla conservazione dell’establishment, invece attaccato da L’Orologio e dai giovani contestatori sessantottini. Il Movimento Studentesco stesso, scavalcando il Pci, peraltro avrebbe dimostrato come Dc e Pci fossero due facce della stessa medaglia, non a caso entrambi i partiti infatti lo osteggiarono.

A favore degli studenti nel 1967-68

L’Orologio, giudicandoli il punto di partenza per l’auspicata Rivoluzione nazionale, si schierò decisamente a favore dei moti studenteschi, ritenendo che essi avessero mutuato la simbologia e il vocabolario dalla sinistra semplicemente per mancanza d’altro. Con la fondazione dei Gruppi dell’Orologio, cui aderirono anche Rasi e Giano Accame tra gli altri, l’area capitanata da Lucci Chiarissi partecipò direttamente, mediante il Movimento Studentesco Europeo, alle occupazioni universitarie a Roma, Perugia, Pisa e Messina.

Una rivista dunque dinamica, espressione genuinamente e radicalmente terzaforzista, non solo nei proclami ma anche nelle azioni. Una rivista fresca e originale, che non riuscì però a far breccia nelle asfittiche sale delle sezioni missine. Una rivista che diede luce ad elaborazioni politiche atipiche, destinate però a rimanere lettera morta, presto dimenticata.

@barbadilloit

Filippo Giardini Filippo Giardini su Barbadillo.it