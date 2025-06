Il Gran Premio del Canada è il decimo nella stagione 2025 della Formula 1, il secondo fin qui nel Continente Nordamericano.

Il tracciato è il velocissimo semi-permanente di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve: la pista si trova sull’Isola di Notre Dame, sul fiume San Lorenzo ed è una delle più probanti per gli impianti frenanti.

In sostanza, infatti, è un susseguirsi di accelerazioni e frenate, con allunghi o rettilinei, inframmezzati da chicane: misura 4361 metri e conta 14 curve, con tre Zone DRS e tanti muretti prossimi alla carreggiata.

La Pirelli ha scelto le mescole più morbide: le C4 (Hard), le C5 (Medium) e le C6 (Hard).

Le prove libere

Le prime prove libere del Canada, le FP1 del venerdì mattina (locale) hanno visto Max Verstappen al vertice della graduatoria, con il tempo di 1’13”193.

Per Charles Leclerc, invece, i tre giorni del Canada non sono cominciati nel migliore dei modi: un incidente nelle prime libere, alle curve 3-4 – la prima chicane – ha avuto conseguenze serie sulla sua Ferrari.

I danni, infatti, l’hanno costretto a non poter disputare le ibere del pomeriggio, le FP2; le stesse FP2, sono state primeggiate da Goerge Russell sulla Mercedes, in 1’12”123 (Medium).

Sabato, nelle FP3, il primato è andato a Lando Norris, in 1’11”799 (Soft).

Le qualifiche

Un sorpasso sotto bandiere rosse durante le FP3 è costato a Yuki Tsunoda una penalità di dieci posizioni.

Nella Q1 il più rapido è stato Lando Norris, in 1’11”826 (Soft), con George Russell a ritoccare il primato, nella Q2, fino all’1’11”570 (Medium), dimostrando i margini della mescola media sul giro secco.

Quest’ultimo aspetto sarebbe stato evidente nella decisiva Q3: dopo il primo run, Verstappen è il poleman provvisorio, in 1’11”248.

Per il tentativo finale, però, diversi piloti (Verstappen, Russell per esempio) vanno sulle medie; Oscar Piastri (1’11”120), Lando Norris (1’11”923) sono sulle morbide.

Alla fine, dopo che Verstappen aveva fermato il cronometro in 1’11”059, Russell riesce a fare ancora meglio, ottenendo un 1’10”899 (Medium) e la pole position, con l’olandese della Red Bull dietro di lui.

Terzo Oscar Piastri, quarto Andrea Kimi Antonelli, poi Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Charles Leclerc.

Nono Isack Hadjar (sarà in seguito penalizzato di tre posizioni per un impedimento su Carlos Sainz nella Q1) e decimo Alexander Albon.

La gara

Domenica sul circuito Gilles Villeneuve splende il Sole – le temperature sono più alte rispetto ai due giorni precedenti – dunque la principale incognita è quella delle gomme.

Per cominciare Leclerc, Norris, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Pierre Gasly (gli ultimi due dai box) sono sulle Hard; gli altri, sulle Medium.

Allo spegnimento dei semafori George Russell mantiene la testa su Verstappen, mentre Antonelli riesce a portare una buona velocità in uscita dalla seconda curva e sorpassa Piastri ancora prima della chicane 3-4.

A centro gruppo diverse schermaglie.

Davanti, Russell già al giro 5 deve cominciare a guardarsi da Verstappen; tuttavia, dopo essersi fatto vedere negli specchietti, sceglie di lasciare spazio, così da evitare l’innalzamento delle temperature delle gomme.

Il passo dei primi è intorno al minuto 16” e quattro, 16” e sei, a fronte del minuto 16” e quattro di Norris e Leclerc (giro 8): la necessità di gestione e il traffico sono i due fattori centrali della prima parte di gara.

Al giro 11, già in uscita dalla curva 10, il tornantino del Casino, Norris sorpassa Fernando Alonso, salendo sesto.

Non trascorre che una tornata e Antonelli prova il sorpasso su Verstappen: l’olandese preferisce (fine giro 12) però rientrare il box ed è il primo a fermarsi, passando dalle medie alle dure.

Il giro successivo (fine del 13) ai box va anche Russell (sempre per le dure), riuscendo a proteggersi dal tentativo di undercut (sosta anticipata, con annesso utilizzo di mescole più fresche) della Red Bull.

Ad Antonelli (dure) tocca il giro dopo e al rientro in gara resta alle spalle di Verstappen.

Norris scarta anche Hamilton al giro 15, alla fine del quale il britannico prende la direzione dei box, così come Alonso (per le dure).

Una volta che anche Piastri si è fermato (fine tornata 16, per le Hard), in testa restano Norris e Leclerc; l’australiano resta comunque virtualmente alle spalle di Antonelli.

Con pista libera, Norris può sfruttare il valore della sua vettura, dando una sferzata decisa al ritmo di gara, considerando soprattutto la scelta di allungare massimamente il primo stint.

Leclerc non è lontano come riferimenti cronometrici, poiché sia lui, sia il britannico sono intorno (giro 17) al minuto 16” e uno, 16” e due; con le gomme nuove, Russell e Verstappen girano sul minuto e 15” alto.

La forbice tra le risposte delle gomme si allarga dal giro 20 (nell’ordine del mezzo secondo), a riprova di una leggera perdita di prestazione: la conseguenza è che Russell si riavvicina a Leclerc.

Il pilota della Mercedes si riporta in scia della Ferrari al giro 25 e già al giro 26 – sul rettilineo opposto – dopo la curva 12, affianca e sorpassa Leclerc.

Alla fine della tornata numero 28 il monegasco rientra ai box, montando ancora le dure e riuscendo comunque a riprendere la pista davanti a Hamilton (notevole overcut) che era rimasto nel traffico.

Norris compie la sosta alla fine della tornata 29, per le medie.

Il funzionamento delle gomme resta grande variabile, se è vero che tra il giro 33 e il 36, Verstappen si vede riprendere da Antonelli.

L’olandese è in grande difficoltà con gli pneumatici, tanto da fermarsi al termine del giro 37, di nuovo per le dure; Antonelli non può far altro che copiarne la scelta alla fine del passaggio numero 38.

Al rientro in pista, l’italiano va in duello con Verstappen che però ha le gomme più calde ed è riuscito a rimanergli davanti.

Il capofila virtuale Russell si riferma alla fine del giro numero 42, per le dure e così in prima e seconda posizione sono salite le due McLaren.

La nuova sosta di Piastri arriva alla fine del passaggio 45 (sempre per le dure), così come per Hamilton. Norris si ferma a conclusione del passaggio numero 47, tornando sulle dure lasciando a Leclerc il primato.

Nel momento in cui è in corso il giro 48, Alexander Albon è costretto al ritiro per un guasto, parcheggiando la sua Williams nella via di fuga esterna al tornantino numero 10.

Leclerc invece deve a più riprese insistere con il muretto per cambiare le gomme, non essendo inizialmente accontentato; non così Piastri, al giro 53 ormai nello scarico di Antonelli.

Charles Leclerc si ferma alla fine del giro 53, per le medie.

In quelle medesime battute, Antonelli riesce a riallungare leggermente su Piastri; l’australiano, però, esegue un piccolo tentativo in curva 1 già al giro 56, ma senza decisione.

Tra l’altro i due non sono lontanissimi da Verstappen, tanto quanto Norris è in recupero sul compagno Piastri; ci sono anche i doppiati, ad aggiungere un altro elemento di difficoltà.

Norris parrebbe in grado di riprendere il compagno, non troppo rapido a destreggiarsi nel traffico.

Il britannico prova a uscire dalla scia, una prima volta, al giro 62, in prossimità dell’ultima chicane, curve 13-14.

Pur avendone in apparenza di più – soprattutto nell’inserimento in curva, dove il classe 1999 sembrerebbe portare molta più velocità rispetto Piastri – dal muretto non arrivano comunicazioni su eventuali scambi.

Trascorrono un paio di tornate e il duo si riavvicina alla Mercedes.

Cosicché, sfruttando al contrario il DRS su Antonelli, Piastri potrà difendersi meglio; a quel punto, Norris tenta il tutto per tutto: attacca perciò al giro 66, all’interno del tornantino.

La sua manovra, però, non è pulita, in quanto arriva leggermente lungo.

Piastri ne incrocia allora la traiettoria per poi sfruttare il rettilineo successivo e poi la staccata, tornando davanti.

Tra il rettilineo opposto e quello principale ci sono due zone DRS (separate dall’ultima chicane).

Così, sin dalla conclusione del giro 66 e con il giro successivo – il 67 – in uscita dall’ultima chicane (13-14), sul rettilineo principale – sempre con DRS – il britannico avrebbe una nuova opportunità.

La scelta è quella di attaccare all’interno, nonostante Piastri avesse deciso per tempo di proteggere proprio l’interno, sulla sua sinistra e con un andamento lineare, senza nessun cambio di traiettoria.

Norris ha comunque provato a spostarsi, ma trascinato dalla scia del diretto concorrente ha impattato contro l’altra vettura con la sua ala anteriore, finendo contro il muretto.

Per il britannico, sospensione anteriore sinistra e muso divelti, con conseguente gara finita; Piastri ha potuto invece proseguire, senza perdere tempo, né posizioni.

A causa dei detriti si è perciò scelto di neutralizzare il Gran Premio (sin dal giro 67) con la Safety Car fino alla fine, sventolando le bandiere gialle.

Al termine dei 70 giri in programma, la bandiera a scacchi saluta la vittoria di George Russell, la sua quarta in carriera.

Il britannico della Mercedes è stato anche l’autore del giro più veloce, in 1’14”119, alla tornata numero 63.

Secondo Max Verstappen e terzo Andrea Kimi Antonelli: per l’italiano, quello di Montreal è stato il primo podio della carriera, il primo in Formula 1 per un pilota italiano dal 2009.

In quell’occasione era stato Jarno Trulli, secondo con la Toyota a Suzuka, in Giappone.

In quarta posizione Piastri, poi le due Ferrari, con Leclerc quinto (calato tantissimo nell’ultimo stint sulle medie) e Hamilton sesto.

Settimo Fernando Alonso con l’Aston Martin, ottavo Nico Hulkenberg (Kick Sauber), nono Esteban Ocon (nel duecentesimo Gran Premio della Haas) e decimo Carlos Sainz (Williams).

Dopo la fine della corsa, la Direzione Gara ha inflitto una penalità di 5” – nella sostanza simbolica – a Norris, riconosciuto il responsabile dell’incidente con Piastri.

La Formula 1 tornerà in pista tra due settimane al Red Bull Ring di Spielberg, per il Gran Premio d’Austria.

Lorenzo Proietti Lorenzo Proietti su Barbadillo.it