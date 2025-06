A Genova, altri, su altri fronti, facevano scelte estreme e venivano snidati nei covi: non avevano avuto pietà, non trovarono pietà. Altri ancora, senza qualità, ammuffivano in sedi di partito, i cui muri intimavano inutilmente: “Non aver paura di aver coraggio!”. O auspicavano un ossimoro: “Nostalgia dell’avvenire”. Parole che suonavano bene, ma chi le prendeva sul serio? Suonavano retoriche come “Veniamo da lontano, andiamo lontano”, che era un motto del Pci, non di un maratoneta.