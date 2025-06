È aperta a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo – Genova la mostra “I 16 Eroi di Premuda”, esposizione che presenta i protagonisti dell’impresa la cui data (10 giugno 1918) è stata scelta come festa della Marina Militare, proprio per la sua eccezionalità.

In concomitanza proprio con la Festa della Marina Militare e con l’arrivo del Vespucci, che partì dal porto genovese nel settembre 2023, approda a Genova questa mostra itinerante, che consente di far conoscere al pubblico la vita dei 16 Eroi, attraverso pannelli e fotografie, documenti ufficiali e ricordi familiari, oltre che evidenziare gli stretti legami che mettono in relazione il Capitano d’Albertis con l’impresa di Premuda e con il Comandante Luigi Rizzo, che ne fu il principale protagonista.

L’ingresso alla mostra è gratuito e sarà visitabile fino al 15 giugno 2025 negli orari d’apertura del Museo.

