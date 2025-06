Ricapitoliamo. 1978, il punk è sulla cresta dell’onda. Giova la loro musica nervosa, soprattutto dopo anni di rock progressivo sempre più prolisso: all’epoca, un solo brano degli Yes può occupare la facciata di un 33 giri. In anni più recenti i loro brani affliggono i prigionieri di Guantanamo: dopo un’ora di tortura, il più accanito membro di Al-Quaida confessa di essere un rabbino. Dunque i punk, con canzoni di non oltre tre minuti, cotte e mangiate, sono una salubre corrente d’aria fresca. Insomma una moda ne caccia un’altra.

Chioma da calciatori della Ddr

1978, si diceva: dal nulla emerge un complesso. Sono i Dire Straits. Una moda? Loro nemmeno sanno come si scriva questa parola. I rockers di un tempo, con abiti afgani, avevano il senso del look; idem per i loro eredi punk, che con spille da balia e svastiche su giacche di pelle “Perfecto” per motociclisti, hanno anche loro un certo gusto dell’appartenenza. C’è ancora la new wave, e i suoi bei ragazzi con abiti appena tolti dalle grucce, i sintetizzatori che li fanno sembrare addetti al fax. Sempre in controtendenza rispetto alle nuove tendenze dell’abbigliamento, i Dire Straits si conciano come se portassero pizze e si pettinano come calciatori della Germania Est. Per di più non sono belli come gli hippies di un tempo. Sono tipi anonimi, che si dimenticano subito dopo averli incontrati. Inimmaginabile che il complesso dominerà gli anni futuri. E invece…

“Sultan of Swing”: nasce il mito

Infatti, per aggiustare tutto, la loro musica partecipa di una simile incongruità: del tutto controcorrente rispetto a ciò che “va” all’epoca. Ossia un sorta di country rock impacchettato con noncuranza ed eseguito tutto nell’ombra. Uno stile che ha fatto la gloria confidenziale dell’americano J.J. Cale, autore di After Midnight e di Cocaine, che sono divenuti successi internazionali quando Eric Clapton li ha incisi.

Sempre nel 1978 esce il primo lp, sobriamente intitolato Dire Straits. E’ stato registrato a Londra per una miseria: 12.500 sterline. Nel disco, una perla: Sultan of Swing, ode ai musicisti di jazz che suonano nei locali londinesi. La canzone è il loro primo successo. Non sarà l’ultimo. Nel gergo locale dire straits significa spiantati. Non lo saranno a lungo.

I dimenticati Ilsey e Whiters

In genere un complesso rock è la somma di varie personalità, ciascuna mettendo la propria. Non in questo caso. Dire Straits è Mark Knopfler, infatti i comprimari d’origine, il bassista John Ilsey e il batterista Pick Whiters, non si faranno ricordare. Mark Knopfler compone, canta ed è anche la chitarra solista. Nato il 12 agosto 1949 a Glasgow, in Scozia, è figlio di un architetto d’origine ebraica-ungherese. Prima della tardiva celebrità, è stato: venditore ambulante, bracciante, addetto alla manutenzione, contabile e perfino giornalista. Diventato vagamente professore, di giorno insegna e di notte suona la chitarra. Ha lo stile di un autodidatta. Anni dopo incide un lp in duetto con Chet Atkins, immenso chitarrista country. Quest’ultimo dice: “Con la chitarra Mark fa di tutto un po’, ma lo fa bene”.

Dischi più venduti del 1978

E’ dunque un po’ per effrazione che, in quel 1978, i Dire Straits sono in testa alle classifiche, moltiplicando le gigantesche tournée negli Stati americani. Poi, nel 1979, c’è il lp Communiqué, col titolo di richiamo Once Upon a Time in West, che echeggia il reggae, proprio come Eric Clapton che, 5 anni prima, ha contribuito a rendere Bob Marley la star che si sa, riprendendone I Shot the Sheriff. La macchina è lanciata. Veramente.

Con Bob Dylan e Eric Clapton

Tre lp dopo, viene Brothers in Arms, di cui scriviamo, subito seguito dalla gigantesca tournée negli Stati Uniti: 248 concerti in 117 città (aprile 1985 – aprile 1986). Sullo slancio accompagna Bob Dylan sulla scena e in sala di registrazione e, il 17 giugno 1988, in occasione di un concerto dato per Nelson Mandela, si concede il lusso di farsi spalleggiare alla chitarra ritmica da Eric Clapton, innegabile segno di riuscita sociale e artistica!

A forza di notti passate dietro la console, il suono dei Dire Straits si affina e diventa di riferimento per il nuovo formato, il cd, che sta per soppiantare il vinile.

Una volta, per testare un HiFi, si metteva il 33 giri di Dark Side of the Moon dei Pink Floyd; per fare lo stesso con un cd, 40 anni dopo si userà Brothers in Arms. Questo suono, allora dato per magico, oggi pare un po’ di freddo.

Come la “madeleine” di Proust

Pazienza: per i nostalgici, i Dire Straits sono ciò che la “madeleine” era per Marcel Proust. Tanto più che le canzoni erano buone, come Money for Nothing, composta con l’aiuto di Sting, cantante dei Police, altro complesso-simbolo degli anni ’80. E poiché, per una volta, la casa discografica Mercury ha fatto le cose bene, la riedizione di Brothers in Arms è unita ad altri due dischi, incisi in un concerto mitico a San Diego. E’ l’occasione di verificare che Mark Knopfler, col suo carisma da topo di campagna, è un compositore superdotato, un cantante ispirato e un chitarrista dalla cifra inimitabile.

Non c’è nulla di male a farsi del bene, evocando i ricordi del ‘900.