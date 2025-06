Praga, XVI secolo. Tra astronomi, alchimisti e filosofi neoplatonici ai quali l’Imperatore Rodolfo II d’Asburgo offre asilo nel castello di Hradcany, spicca Tycho Brahe. Esule dalla Danimarca perché accusato di stregoneria, ottiene la protezione del lunatico monarca, il quale lo colma di regali, favori e gli consente di continuare gli studi sul moto dei pianeti, guardati con sospetto dalla Santa Inquisizione. Praga, XVI secolo. Tra astronomi, alchimisti e filosofi neoplatonici ai quali l’Imperatore Rodolfo II d’Asburgo offre asilo nel castello di Hradcany, spicca Tycho Brahe. Esule dalla Danimarca perché accusato di stregoneria, ottiene la protezione del lunatico monarca, il quale lo colma di regali, favori e gli consente di continuare gli studi sul moto dei pianeti, guardati con sospetto dalla Santa Inquisizione.

Uniti dalla comune passione per l’occulto, tra l’Imperatore ed il suo protetto s’instaura un’amicizia controversa, tormentata, sfuggente, che rivive oggi nel capolavoro di Max Brod (1884 -1968), tornato in libreria, a cura di Paolo Mathlouthi, per i tipi delle edizioni Iduna.

Fine critico letterario, sodale e ricercato esegeta delle opere di Franz Kafka, Brod offre un affresco vivido e suggestivo della “Praga magica” tanto evocata da Gustav Meyrink, Leo Perutz e Alfred Kubin, sullo sfondo di un’epoca in bilico tra Scienza e Fede, Realtà e Magia, Salvezza e Dannazione.

