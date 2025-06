“Infatti. In questo, anche se con un’eco minore, Evola è stato un autore europeo, più di Gentile, che lo avversava, anche se meno di Croce, che invece lo apprezzava, forse anche per fare dispetto a Gentile. Fra i siciliani, oltre a Gentile, c’è stato Pirandello. E’ un accostamento che nessuno fa. In apparenza l’Italia ha conquistato la Sicilia. Nei fatti è la Sicilia che ha conquistato l’Italia”.

Utilità dei detrattori

Da fine anni ’60 Adriano Romualdi, Gianfranco De Turris e il citato Carli inaugurano la saggistica su Evola. In Francia ci saranno poi Alain de Benoist e Claude Chollet. Ma la celebrità di Evola, sia artista, sia pensatore, deriva dai tanti detrattori più che dai rari devoti.

“Esattamente. La battaglia per o contro Evola si è combattuta meno per estetica che per politica. Per molti intellettuali valeva il principio: ‘Non lo leggo e non mi piace’. A costoro si opponevano pochi zelatori, al grido: ‘Evola sempre e comunque’. Per ciò che di lui ricordo del mio unico incontro, Evola era immunizzato dai primi e distaccato dai secondi”.

Una frase che Evola le disse in quell’incontro?

“Un consiglio, piuttosto, per il ventenne che ero: ‘Non faccia come me. Non si rovini la vita con la politica’. Eravamo nel suo appartamento in corso Vittorio Emanuele, a Roma. Le campane della vicina chiesa erano assordanti”.

Era il…

“… Giugno 1972. In caso avessi dimenticato quel consiglii, nel giugno 1981 Giuseppe Prezzolini, nella sua casa di via Motta a Lugano, mi disse esattamente la stessa cosa”.