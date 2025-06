Ecco il sommario del numero 385 di Diorama letterario, rivista diretta da Marco Tarchi

IL PUNTO

L’ombra (Marco Tarchi)

LABORATORIO

Marine Le Pen e lo Stato di diritto (Alain de Benoist)

Ci salverà San Mercato? (Giuseppe Giaccio)

OSSERVATORIO

Gli Stati Uniti: una potenza “asiatica” (Giuseppe Giaccio)

Psicopolitica della minaccia russa (Gilles Carasso)

IDEE

Luca Ricolfi: Il follemente corretto (Marco Tarchi)

Petr Jakovlevic Caadaev: Prima lettera filosofica. Apologia di un pazzo (Alessandro Virga)

Emilio Mazza e Michela Nacci: Paese che vai. I caratteri nazionali tra teoria e senso comune (Franco Franzi)

Alessandro Giuli: Gramsci è vivo (Marco Tarchi)

Dario Fabbri: Sotto la pelle del mondo (Mario De Fazio)

Friedrich Ratzel: Il mare come fonte della grandezza dei popoli (Marco Ghisetti)

FILOSOFIA

Luciano Lanna: Attraversare la moderità. Il pensiero inattuale di Augusto Del Noce (Eduardo Zarelli)

POLITICA

Salvo Ardizzone: Medio Oriente. Risveglio islamico e false primavere (Andrea Capo)

STORIA

Ilan Pappè: Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina (Roberto Zavaglia)

Ernesto Galli della Loggia: Una capitale per l’Italia. Per un racconto di Roma fascista (Michele Del Vecchio)

LETTERATURA

Etienne de Montety: La grande tribolazione (Giuseppe Giaccio)

