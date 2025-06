Giuseppe del Ninno era un napoletano signorile con cui era impossibile litigare o anche solo dissentire. Gentiluomo d’antico stampo aveva partecipato all’avventura intellettuale della Nuova Destra in Italia, di cui era il volto affabile, amichevole e conciliante, senza steccati. I legami affettivi, come ha poi dimostrato nella sua vita e nel suo eterno legame con Patrizia, sua moglie, avevano per lui la preminenza sulle divergenze intellettuali e i dissapori competitivi. Insieme avevano fondato una bellissima famiglia.