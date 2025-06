“La donna e il sacro in Occidente” di Paolo Lopane, edito da Jouvence nel 2024 nella collana “Fuori orario”, è un’opera di ampio respiro intellettuale, che affronta con rigore e immaginazione la millenaria e complessa relazione fra il principio femminile e la dimensione del sacro nel mondo occidentale. Si tratta di un saggio che potremmo definire enciclopedico, denso di riferimenti interdisciplinari, che attraversa un arco cronologico amplissimo — dal Paleolitico fino alla soglia della modernità — e che intreccia storia delle religioni, archeologia, antropologia culturale, filologia, mitologia comparata e studi di genere, senza mai smarrire una coerenza interpretativa solida e riconoscibile.

La narrazione è archeomitologica. Fin dalle prime pagine, Lopane si richiama alla figura di Marija Gimbutas, la celebre archeologa che ha restituito dignità e centralità alle culture preindoeuropee e al culto della Grande Dea, mostrando come alle origini delle civiltà europee si profilassero modelli simbolici fondati su mutualismo, equilibrio con la natura e rispetto per i cicli vitali. L’autore non si limita a riprendere queste tesi, ma le rielabora in chiave critica, intrecciandole con i contributi di studiosi come Mircea Eliade, Erich Neumann, Eva Cantarella, Eliseo Masini, Philip Stooke e Raffaele Pettazzoni, componendo un ordito concettuale di straordinaria complessità.

L’assunto da cui muove Lopane è chiaro: la sacralità del femminile non è concetto astratto né astorico, ma prende forma nei ritmi biologici, nella ciclicità lunare, nella fertilità della terra, nella potenza dell’acqua, nei simboli animali. Le “Veneri” paleolitiche, le Dee-Uccello, i serpenti, le spirali, i menhir mammellati, gli uteri litici delle domus de Janas sarde: ogni figura, ogni oggetto, ogni forma è decifrata come segno religioso, come traccia di un’antica consapevolezza simbolica del mondo.

Nella seconda parte, il saggio affronta il lungo processo storico che ha portato alla marginalizzazione del principio femminile all’interno delle strutture religiose e sociali occidentali. La subordinazione della donna, la stigmatizzazione della corporeità femminile, la rimozione delle figure sacerdotali femminili sono qui lette come effetti strutturali di una trasformazione simbolica profonda, che ha ridefinito l’accesso al sacro in chiave esclusiva. In questo quadro, non mancano impliciti rimandi critici alle grandi religioni monoteistiche, e in particolare alla tradizione giudaico-cristiana, la cui teologia e liturgia ufficiale hanno raramente concesso uno spazio centrale all’archetipo femminile divino.

È proprio su questo punto che si apre una possibile obiezione, o almeno una tensione feconda: se da un lato il cristianesimo ha contribuito nei secoli alla marginalizzazione del sacro femminile, dall’altro ha anche elaborato figure di mediazione — basti pensare al culto mariano — che testimoniano una sopravvivenza simbolica di quel principio. Ma proprio per questo offre al lettore cattolico (o più in generale credente) uno stimolo a ripensare criticamente la tradizione, senza per forza rinnegarla, ma interrogandone i limiti e le omissioni.

Lo stile dell’autore è elevato, ma sempre nitido. Lopane affronta con acume i passaggi più intricati del pensiero simbolico, evitando tanto il tecnicismo sterile quanto la banalizzazione divulgativa. Ogni capitolo poggia su una struttura salda, sostenuta da una bibliografia ampia e da un’argomentazione sorretta da dati archeologici, testimonianze testuali e raffronti culturali.

“La donna e il sacro in Occidente” è un’opera colta e profonda che, in un tempo di disincanto e smarrimento, invita a una riattivazione della memoria simbolica e a una riflessione sulle radici profonde dell’identità occidentale. È un libro che non si limita a informare, ma spinge a meditare: parola dopo parola, simbolo dopo simbolo. Un testo imprescindibile per chiunque voglia interrogare il rapporto tra potere, identità e spiritualità, e affrontare, con spirito critico e mente aperta, anche le zone d’ombra della propria eredità culturale.