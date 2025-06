Addio a Giuseppe Del Ninno, intellettuale non conformista, scrittore e saggista, tra i protagonisti della Nuova Destra italiana, apprezzato per l’acume trasversalmente, come confermato dalle recensioni di Giampiero Mughini sul Foglio. Era un amico autentico di Barbadillo, fin dai primi passi, appassionato come noi dell’impegno culturale alla scoperta di nuovi fenomeni, da interpretare sempre senza pregiudizi. Ci mancherà il suo garbo e il suo stile antico. Alla sua famiglia le nostre condoglianze e un abbraccio con la certezza che ci sarà chi prenderà il testimone del suo impegno civile, politico e letterario. (Gerardo Adami)

Giornalista pubblicista, traduttore e scrittore, Giuseppe Del Ninno era nato Napoli, ma viveva a Roma da molti anni. Ha svolto e svolge attività giornalistica su riviste e periodici, da Diorama Letterario al Giornale al Secolo d’Italia, fino al nostra magazine Barbadillo.

Si è dedicato in particolare a spettacolo e comunicazione (fra i titoli pubblicati nel corso degli anni, spicca una trilogia dedicata ai rapporti fra cinema e costume: Ecce Alien, A schermo spento, Piombo, sogni e celluloide). Il suo ultimo libro – La guerra addosso – è uscito nel 2023 per Oaks. Aveva scritto nel 2024 la sua ultima opera, il romanzo “La vedova nera” per Bietti.

Gerardo Adami Gerardo Adami su Barbadillo.it