E’ lunga e complessa la Storia del Sindacalismo nazionale. Nato, a cavallo del primo conflitto mondiale, in opposizione alla visione dogmatica propria del socialismo d’impronta marxista, nei due aspetti del materialismo storico e dell’internazionalismo di classe che ne sono alla base, il Sindacalismo nazionale si fonda sul rifiuto del concetto puro di lotta anteponendo gli interessi nazionali.

In Italia esso si riallaccia, in origine, al sindacalismo rivoluzionario, di matrice volontaristica e soreliana, attraverso un duplice processo formativo, ideologico-dottrinario e nazional-interventista.

Di questo lungo itinerario teorico e pratico, è, oggi, espressione l’Ugl, erede immediata della Cisnal (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori) fondata il 24 marzo 1950, a Napoli.

A settantacinque anni dalla sua nascita, l’Ugl ha deciso di celebrarne la Storia con un libro a fumetti. Il racconto per immagini ci riconsegna – come specifica, in premessa Paolo Capone, Segretario generale della Confederazione – “un viaggio grafico e narrativo nel cuore pulsante del movimento sindacale italiano, dalle sue origini più rivoluzionarie fino alla sua evoluzione moderna. Un racconto a fumetti per adulti, che mescola rigore storico e immaginario visivo, pensato per far emergere il volto umano, ideale, talvolta drammatico, di chi ha lottato per i diritti dei lavoratori, spesso controvento, sempre con coraggio”.

Nei cinque capitoli che compongono “Il popolo crede all’azione. Dal sindacalismo rivoluzionario all’Ugl” si passa così dai primi anni del Novecento, segnati dalla presenza di figure emblematiche e straordinarie, come Alceste De Ambris e Filippo Corridoni, all’epopea fiumana, dal fascismo, corporativo e socializzatore, al dopoguerra, segnato dalla crisi dell’unità sindacale e dalla nascita della Cisnal, protagonista di anni “di piombo” e di lotta, fino ad arrivare alla più recente stagione dell’Ugl, alle nuove sfide della globalizzazione, della trasformazione tecnologica, dei nuovi lavori “frammentati”.

Di questo lungo e complesso itinerario, gli autori del libro, Mario Bozzi Sentieri e Francesco Carlesi, insieme al fumettista Marco Trecalli, offrono una suggestiva rappresentazione, storica ed iconografica, che è insieme un atto di memoria ed un invito al futuro, lungo i complessi, ma appassionanti itinerari della rappresentanza sociale e della lotta, della solidarietà e della partecipazione.

Mario Bozzi Sentieri, Francesco Carlesi, Marco Trecalli, Il popolo crede all’azione – Dal sindacalismo rivoluzionario all’Ugl – a cura di Ada Fichera, Edizioni Sindacali, Roma 2025, pagg. 68, Euro 20,00.

Giancarlo Corradini Giancarlo Corradini su Barbadillo.it