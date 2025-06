Il costante invecchiamento della popolazione genera criticità. Il rapporto Istat 2024 sulla situazione del Paese nota conseguenze del processo di invecchiamento sempre più incidenti. Tra il 2004 e il 2024, l’età media della popolazione è aumentata da 42,3 a 46,6 anni. Ci sono 199,8 persone di 65 anni e più ogni cento persone di 0-14 anni.

La truffa tecnologica

La popolazione anziana è destinataria non solo di reati violenti, ma, sempre più, di truffe e raggiri. Il truffato, nella versione corrente, non è più uno a cui propongono un affare straordinario, ma un soggetto debole che per età, storia personale, funzione lavorativa o altro ha minore dimestichezza con certi strumenti rispetto ad altri.

La stessa diffusione dei servizi digitali (in alcuni casi obbligatori) apre uno spazio a delitti devastanti per le vittime, che subiscono improvvisa dissoluzione di risorse accantonate a garanzia di serenità degli ultimi anni di vita.

Difficile una difesa razionale e organica, anche se credo che le professioni economico/giuridico/forensi dovrebbero affinare l’utilizzo degli istituti di protezione esistenti, prima ancora di proporne di nuovi, senza escludere iniziative formative di aiuto inter-generazionale in cui, ai più giovani, toccherebbe il ruolo di insegnanti.

Amministrazione di sostegno

Tra gli strumenti di protezione di cui disponiamo credo che il più duttile sia l’Amministrazione di sostegno e che si possa lavorare per un’evoluzione verso un utilizzo ancora più flessibile rispetto all’attuale.

Sin qui l’istituto è stato percepito come succedaneo all’interdizione e

all’inabilitazione, anche se struttura e funzione sono molto diverse. La Legge istitutiva (9 Gennaio 2004, n. 6), fin dal primo articolo, esprime la “flessibilità” dell’istituto (“La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o

permanente”) esprimendo anche il suo orientamento a favore del beneficiario della misura.

L’amministrazione di sostegno è quindi come uno strumento modulabile, che fornisce supporto e aiuto (di rappresentanza o di assistenza), sostenendo la capacità residua del soggetto, valorizzando la persona e il principio della sua auto-determinazione, anche temporaneamente.

Procedimento volontaristico

La possibile volontarietà di accesso alla misura di protezione (art. 405, n 4 – art. 406), nonché la possibile predeterminazione senza limiti di tempo della richiesta della misura di protezione, in caso di evento incerto e futuro (art. 408 CC… “L’ amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata” -“Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme”) e la possibilità di richiesta di cessazione delle misura di protezione da parte del beneficiario (art. 413 CC) danno la misura del perché si parli a pieno titolo di soggetto beneficiario e di procedimento volontaristico

Enti economici e creditizi

Per questo l’istituto, se utilizzato in una visione evolutiva (per esempio a supporto del beneficiario limitatamente a determinate categorie negoziali o a determinati rapporti), potrebbe determinare le condizioni per una più efficace tutela di soggetti deboli o che

semplicemente si sentano tali, non solo rendendo comunque più ardua l’attività di soggetti criminali, ma sollevando altresì gli enti economici e creditizi, che interagiscono con tali soggetti (banche, promotori finanziari, assicurazioni, ecc.) da particolari accorgimenti imposti dalle caratteristiche di età, cultura finanziaria, percezione di esigenze, ecc. dei soggetti contraenti.

I “nuovi analfabeti”

In sintesi: la generalizzazione della negoziazione digitale sta creando una massa crescente di “nuovi analfabeti” che sono destinatari naturali di delitti e malversazioni economiche. Si tratta di sperimentare percorsi a beneficio della componente, ormai

maggioritaria, delle nostre comunità.