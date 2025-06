Chitty Chitty Bang Bang fu pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1964 con le illustrazioni di John Burningham, celebre disegnatore di libri per ragazzi. L’autore era Ian Fleming, ben più noto per aver inventato Bond, James Bond, agente segreto dell’MI 6 al servizio di Sua Maestà.

Tutt’altro stile e impostazione questo libro rispetto ai romanzi che riguardano 007. Già pubblicato in passato in Italia, questa edizione si affianca alla serie di romanzi che Adelphi sta pubblicando di 007. Il libro parla di un’auto dai grandi poteri e straordinarie capacità. Il nome fu preso in prestito da una serie di auto potenti da corsa chiamate Chitty Bang Bang dal suo inventore, Louis Sborowski, negli anni Venti del secolo scorso. Fleming inventò questo filone per il figlio Caspar al quale ogni sera, prima che il figlio si addormentasse, gli leggeva un racconto della buona notte. Una vertiginosa sequenza di avventure in terra, cielo e mare con protagonista la potente auto, in realtà una Paragon Panther restaurata dal comandante Caractatus Pott, consapevole di avere un’auto speciale. Infatti, l’auto, grazie agli elementi magici tipici delle fiabe, guiderà la famiglia Pott, i coniugi e i due figli gemelli Jeremy e Gemima.

Tutto comincia quando il comandante della Royal Navy, Caractacus Pott, vuole restaurare una Paragon, auto da turismo con un cofano di circa due metri e mezzo, pesante ben 5 tonnellate, non più prodotta a causa del fallimento della società. Il nome che le viene imposto, dopo il restauro, è onomatopeico, deriva dal rumore del motorino d’avviamento e degli scoppiettii prodotti al momento della partenza. Rientra nella grande passione che Fleming provava per le automobili. Ma nei racconti si colgono vari aspetti interessanti.

All’inizio l’auto è di grandi dimensioni e potente ma in seguito la famiglia Pott nota che la macchina ha comportamenti indipendenti, come se fosse autonoma. Non solo, in alcuni frangenti, è la fortuna dei Pott. A esempio il momento in cui l’auto salva la vita alla famgilia, minacciata da una marea che si alzava rapidamente. O i momenti in cui, addirittura, l’auto dà ordini al comandante Pott. Davvero prodigiosa questa auto che indica a chi la guida quali pulsanti pigiare per far uscire dalle fiancate due ali che permettono di volare. In un’altra occasione, premendo un altro pulsante l’auto diviene un overcraft. Ma anche la trama dei racconti è interessante come a esempio quella della fuga e degli scontri con una banda di gangster in Francia.

Importante il ruolo delle vignette. La scelta del disegnatore non fu facile. Fleming preferiva di gran lunga Trog, alias Wally Fawkes, disegnatore di comics per il Daily Mail ma l’editore rifiutò di affidare il compito a questo disegnatore. Dopo una serie di disegnatori presi in considerazione, e scartati, la scelta cadde su John Burningham, vignettista emergente che seguì pedissequamente le indicazioni di Ian Fleming. Purtroppo, quando il libro fu pubblicato, Fleming era morto d’infarto da due mesi.

Ian Fleming, Chitty Chitty Bang Bang, Adelphi ed., trad. Irene Bulla, pagg. 156, euro 18,00

