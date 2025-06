Massimo L’Andolina è un medico specialista. Classe 1957, nasce quando il mondo è fresco di crisi di Budapest e di Suez (nel 1962 seguirà la crisi di Cuba). E’ storia di ieri, ma pare di oggi, dove le crisi di Kiev e di Gaza trovano sempre chi vuole perpetuarle.

Gli anni di Andreotti e Craxi

In Viaggio a Leningrado L’Andolina (pp.. 231, Protos Edizioni, euro 15) racconta un amore felice per intensità e durata, così rare insieme; ma anche un amore amaro per un trauma pregresso. L’arco di tempo coincide con l’Italia di Andreotti e Craxi, con la Russia di Breznev, più le brevi egemonie di Andropov e Cernenko. Ma L’Andolina non mira a un romanzo storico, tanto meno a uno politico: ha tratti di autocritica, ma non generazionali..

Tropea, Pavia, Milano

Dottor L’Andolina, a Tropea avviene il determinante incontro di Viaggio a Leningrado. Altri eventi sono a Pavia e Milano, fine anni ’70, quando in Italia succede di tutto. Ma quell’Italia del disordine nel suo romanzo, invece così ordinato, è solo uno sfondo. Perché?

“L’intento era indagare su personaggi centrati su loro stessi. Eventi di quegli anni, totalizzanti e fagocitanti quasi tutte le espressioni umane, avrebbero rischiato, involontariamente, di connotare politicamente i personaggi e quindi travisarne il ‘contenuto’, prettamente psichico ed emotivo, che si è cercato di dare”.



Saverio, medico e fotografo

E’ invece l’Europa del declino sovietico a meritare il titolo del suo romanzo. Leningrado è il ritrovo dei personaggi principali, figli degli ultimi anni ’50. Ciò suggerisce che il protagonista sia un alter ego del romanziere…

“Sì, per molti versi. Tropea è terra mia. Pavia – tra studi universitari e specializzazione – mi ha ospitato per 14 anni. A Milano ho lavorato. In Saverio c’è molto di me e della mia vita: l’amore per la storia e la letteratura russa, l’interesse per la musica e la fotografia. Quest’ultima però assume un ruolo ‘psichico’, in quanto Saverio lascia gli studi di medicina per dedicarsi solo ed esclusivamente alla fotografia. Lo fa perché è un uomo che si ferma all’immagine. Non si avventura nel profondo delle azioni e dei comportamenti umani. Vive di superficialità”.

Leningrado è stata San Pietroburgo fino al 1914, dal 1914 al 1924 Pietrogrado. E’ tornata a essere San Pietroburgo nel 1991. La Leningrado del romanzo è quella di inizio 1985, quasi alla fine dell’Urss.

“L’accenno all’inizio del declino russo vuole indicare che la macrostoria non è, come molti pensano, qualcosa di distante dalla vita di tutti i giorni, la microstoria, quella cioè che si ‘occupa’ dei semplici cittadini. Tutt’altro. Il declino russo ne è un esempio: ha determinato uno stravolgimento internazionale, che in qualche modo ha coinvolto tutti noi, apparentemente lontani dalla Storia e da avvenimenti che sembrano non sfiorarci”.

Anche il linguaggio esplicito del desiderio rimanda a film e romanzi di allora: un’epoca ampiamente post-’68 e immediatamente pre-Aids. Il quotidiano ‘proibito proibire’ stava per finire…

“La ‘rivoluzione’ sessantottina, in termini di costumi, aveva in qualche modo anche aspetti positivi. La sessualità assumeva un ruolo ben diverso dal passato. Si cominciava a darle il ruolo che le spettava e le spetta quale espressione umana di sentimento e di felicità. Non era più un peccato: in particolare, la sessualità femminile veniva finalmente considerata come indice estroverso di piacere. Non era più un aspetto chiuso, incatenato a considerazioni socio-religiose. La donna non subiva più il sesso: ne diventava protagonista”.

Col tempo mutano le atmosfere, non i rapporti uomo-donna. E il protagonista del suo romanzo sconta una violenza collettiva subita dalla donna che ama. Ciò che nella narrativa di consumo è facile, non lo è nel suo libro, che somiglia molto più alla realtà.

Autobiografia anche questa?

“No. Grazie al Cielo non ho vissuto esperienze come quella di Saverio, che ‘sente’ di non sapere, o avere il coraggio, di affrontare un tale dramma. Il tema della violenza rimane drammaticamente attuale. Sconcerta che, nell’epoca dell’ipercomunicabilità, dove anche il sesso non è più tabù, si assista quasi quotidianamente a episodi di orribile e ingiustificata violenza verso le donne. Alla base di tanta violenza un enorme deficit culturale, che stentiamo a colmare. Ma dobbiamo affrettarci. Tutti possiamo fare qualcosa”.

Assidui riferimenti alla narrativa e alla musica classica sono un approfondimento insolito per definire un fotografo. In confronto ai fotografi della Dolce vita di Fellini (1960) e a quelli di Blow Up di Antonioni (1967), Saverio è tutt’altro tipo.

“La musica, soprattutto il concerto n. 23 per pianoforte e orchestra di Mozart, è probabilmente la vera protagonista del romanzo. Se, da un lato, riporta alla vita Alicia ed è un’ancora di salvezza per Nadia, accentua in Saverio una serie di turbamenti, confusioni, allucinazioni che, già presenti nello stesso, in misura nascente in passato, lo conducono alla totale alienazione.

Saverio è un fotografo che usa la fotografia per ripiegare su se stesso. La fotografia gli serve per alimentare il suo narcisismo e la sua superficialità. Non usa la foto quale elemento storico o per scandagliare l’animo umano. Lui si ferma all’immagine. Gli serve per la gioia degli occhi. E’ solo un momento di esaltazione soggettiva. In Saverio la fotografia sostituisce la realtà appunto celata dietro la fotografia”.

Anche le due donne non sono comuni. Il suo romanzo ha personaggi ‘alti’, ma noi oggi viviamo giorni bassi. Inoltre Viaggio a Leningrado – senza telefonini, pc, ‘offerte di amicizia’ – è un’oasi per me, ma obbliga lettori più giovani a scoprire il passato… Lo faranno?

“Le protagoniste del romanzo sono entrambe musiciste. Dotate quindi di sensibilità non comune. Intelligenti, colte e appassionate sono sinceramente innamorate di Saverio. Guardi io sono ottimista. Ma registro aspetti che mi lasciano perplesso. Sono molti gli episodi nei quali la ‘generazione Z’ delude proprio nel rapporto uomo-donna. Evidentemente in passato non è stato fatto abbastanza o non è stato fatto nel modo giusto. Troppi giovani sono stati disabituati al ‘no‘. Ciò ha creato la convinzione che, nella vita. si possa avere tutto ciò che si desidera, indipendentemente dai bisogni degli altri, le cui necessità non sono prese in considerazione neanche per idea. Occorre uno sforzo collettivo da parte di Famiglie e Istituzioni, che metta in atto una riflessione profonda, che generi azioni, allontani egoismo e narcisismo patologico e imprima una svolta autenticamente culturale mirata alla riscoperta di quei valori patrimonio dell’animo umano”.