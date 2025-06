È l’intreccio di luoghi e opere, vita vissuta e vita raccontata, a costituire l’architettura di questo volumetto – Le Parigi di Drieu, per Bietti – , che sbozza il cosmo di Pierre Drieu La Rochelle a partire dalla città in cui è vissuto, e che ne ha conosciuto gli amori e le opere, gli accessi e gli abissi. Una Parigi unica e molteplice, speculare alla personalità di uno scrittore controverso e leggendario, dandy ed esteta armato, soldato nelle “tempeste d’acciaio” e redattore della N.R.F., antiborghese e antidemocratico, amico di Malraux e Aragon, teorico del “socialismo fascista” morto comunista, come dichiarerà nelle ultime pagine del suo diario. Una Parigi nella quale, il 15 marzo 1945, staccherà il tubo del gas e ingerirà una dose letale di fenobarbital, anticipando il giudizio di quegli stessi tribunali che faranno fucilare i “collaborazionisti” Robert Brasillach e Georges Suarez.