È rimasto un sud dentro di noi. Un sud profondo, ormai lontano. Siamo figli o nipoti di un paese lucano, di una campagna pugliese. Questo possiamo e dobbiamo rammentare. Giacché, come scrisse Gerardo Bufalino, “Il passato è una patria.” La post modernità consumistica e digitalizzata ci fa abitare in numerosi altrove. E se “abitare più mondi è una ricchezza”, tuttavia, “abitare il passato oltre il presente è una preziosa risorsa…” scrive Marcello Veneziani nella recente pubblicazione ‘C’era una volta. Racconti e ricordi illustrati del Meridione di un tempo.’ (Rizzoli)

Insegnare la Storia è un’operazione divenuta complessa. Lo facciamo con la consapevolezza di incontrare studenti e studentesse che non si orientano più con la linea del tempo. La quale si è attorcigliata, purtroppo. Il Risorgimento è confuso con la Resistenza. La Prima e la Seconda guerra mondiale appaiono come fossero delle antiche guerre, non del secolo scorso. Mazzini e Cavour sono dei nomi sconosciuti. E poi la Storia del Meridione, con la sua questione sociale, sembra non essere esistita. Invece, con l’efficacia comunicativa delle immagini, la ricerca di Veneziani rappresenta cosa fu il sud, come esisté, quante passioni visse.

“…il sud della civiltà contadina e delle famiglie numerose, il sud devoto e superstizioso, arcaico e ‘fatigatore’, il sud delle processioni, dei matrimoni, dei funerali, del lutto, della vita di campagna, della vita ai bordi del marre, dei circoli, delle sale da barba…” È un passato da non considerare in nessun caso minore. Ed è una vicenda italiana che ritroviamo attraverso un apparato fotografico – sociologico e poetico insieme – selezionato dallo scrittore. Le foto con i volti rugosi dei nonni. Le mani congiunte delle donne che pregavano e speravano. La vitalità comunitaria delle piazze siciliane. Diciamola chiaramente: non ci troviamo dinanzi a un’operazione nostalgica. Al contrario. Negli strati del bisogno conoscitivo della ricerca, affiora l’urgenza di riflettere sulla contemporaneità. Cioè: riflettere sulla vita anonima e consumistica delle città contemporanee; sullo svuotamento morale della coscienza dei giovani; sul non poter tornare alla terra dei padri.

Il piccolo mondo antico non ci appartiene. Però ci appartiene il dovere della Storia. Per tale impegno raccontare la civiltà meridionale, spiegarla ricercando i suoi remoti equilibri. Le fotografie di braccianti, di piazze assolate, di processioni evocano una civiltà scomparsa. Pur con ciò, fermiamoci nella bellezza di ‘C’era una volta il sud…’, una bellezza paragonabile a un quadro di Cantatore o Migneco. Con questi quadri nel cuore, far crescer l’orgoglio per un Sud che fu povero ma emblematico. Così ritrovare i cocci o le ombre eterne del Meridione, tornare sui dignitosi passi della gente di Puglia o Calabria.

Non è forse questo un impegno civile? È adesso l’impegno di Veneziani che osserva dentro di sé. Che suggerisce in che modo vivere la memoria meridionale. Che narra il passato incontrando il presente “per rigenerare il sud e rendere prezioso il suo anacronismo.”

Marcello Veneziani, ‘C’era una volta il sud. Racconti e ricordi illustrati del Meridione di un tempo’, Rizzoli, pagg. 251, euro 28.00

Renato de Robertis Renato de Robertis su Barbadillo.it