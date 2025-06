La fine della stagione calcistica 2024-25 ha coinciso con il trionfo in Champions League del Paris St. Germain, che ha asfaltato l’Inter in una finale rocambolesca seguita in tutto il mondo. Ed è sintomatico che nel torneo simbolo del calcio-business, i francesi di proprietà saudita abbiano finalmente vinto proprio quando hanno abbandonato la politica suicida di assemblare squadre milionarie con le figurine Panini degli assi internazionali (Messi, Ronaldinho, Mbappè, Di Maria, Beckham, Neymar, Ibrahimovic) e si sono rivolti a un allenatore, Luis Enrique, che ai nomi altisonanti predilige l’organizzazione di gioco e i giocatori funzionali al suo progetto.



Ma al di là del football tutto petrodollari e paillettes, c’è un altro genere di calcio che non smette mai di regalarci imprese sportive dal sapore letterario, di quelle che sarebbero piaciute a Gioann Brera fu Carlo, a Giovanni Arpino, a Osvaldo Soriano. Il campionato Apertura argentino si è appena concluso con un risultato a sorpresa, che ha portato sul gradino più alto un piccolo club che ha ripercorso le gesta leggendarie di club europei come il Leicester di Ranieri, il Verona di Bagnoli, il Deportivo La Coruña di Javier Irureta.



Ad onta dei colossi River Plate e Boca Juniors e di storiche grandi come Independiente, Racing, Velez, San Lorenzo e Rosario Central, laggiù questa volta ha vinto il titolo il minuscolo Platense, un club di periferia che nei suoi lunghi 120 anni di vita non era mai riuscito ad andare al di là di due secondi posti ottenuti agli albori del fùtbol, nel 1916 e nel 1949. Poi tanta gavetta nelle serie minori e misere soddisfazioni sportive. Sino alla finale di domenica scorsa, vinta per 1 a 0 su una grande decaduta, l’Huracàn, che in bacheca esibisce una coppa d’Argentina e cinque titoli nazionali ma l’ultimo risale a 52 anni fa, quando in panchina sedeva niente meno che il “Flaco” Menotti, che di lì a poco, nel 1978, sarebbe diventato campione del mondo con la Selecciòn di Kempes e Passarella.



Dopo un ottimo cammino nella stagione regolare, il Platense è decollato nella fase finale a eliminazione diretta, facendo fuori uno dopo l’altro gli strafavoriti Racing, River Plate (ai rigori) e San Lorenzo. Poi, nella finale disputata in campo neutro a Santiago del Estero, ha piegato l’Huracàn con un gol nel secondo tempo di Guido Mainero, una mezzapunta trentenne di Còrdoba il cui curriculum è perfettamente in linea con quello del club: a vent’anni lavorava in fabbrica, poi ha preso a girovagare per squadre minori, è stato scartato dal Velez ed è finito a giocare in Cile. Infine lo scorso anno è approdato al Platense. L’anno prossimo giocherà nella Coppa Libertadores.



In questa società di secondo piano, con sede nel barrio Parque Saavedra, all’estremità nord della capitale, ma campo di gioco nella confinante cittadina di Vicente Lòpez, non poteva mancare una guida tecnica altrettanto singolare. Sulla panchina del Club Atletico Platense siede infatti una stramba coppia di allenatori, Sergio Gòmez e Favio Orsi (in foto). Due personaggi quasi speculari: cresciuti entrambi nelle giovanili del Platense, si sono lasciati alle spalle una modesta carriera da calciatore e un altrettanto mediocre percorso da direttore tecnico. Sino a dieci anni fa allenavano in quarta serie, poi hanno cominciato a condividere la panchina in club più importanti, sia pure di provincia, come San Martìn, Godoy Cruz di Mendoza e Atletico Tucumàn.



Arrivati lo scorso anno al Calamar, come viene soprannominato il Platense per la caratteristica maglia color marrone, Orsi e Gòmez hanno compiuto il miracolo, che ha fatto impazzire di gioia la piccola tifoseria che finora non aveva mai potuto festeggiare traguardi importanti. Un trionfo celebrato nel nome di Roberto Goyeneche (a sinistra), uno dei più famosi cantanti di tango degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, tifoso fanatico del Calamar e unico sostenitore “vip” del piccolo club. «Se mi trovavo in tournée in giro per l’Argentina e per il mondo – raccontava Goeyeneche, scomparso nel 1994 – quando riuscivo a chiamare mia moglie le chiedevo subito due cose: come stanno i ragazzi e che cosa ha fatto il Platense».