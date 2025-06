Il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha annunciato che l’11 giugno si presentera’ in Parlamento per chiedere il voto di fiducia, dopo la vittoria del candidato dell’opposizione nazionalista alle elezioni presidenziali, Karol Nawrocki. Lo storico conservatore, sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS), ha ottenuto il 50,89% dei voti contro il 49,11% del centrista filoeuropeo Rafal Trzaskowski al secondo turno delle elezioni, tenutosi domenica scorsa.

Il messaggio di pacificazione di Nawrocki

“Abbiamo avuto una campagna elettorale difficile e a tratti brutale. I vostri voti hanno portato alla mia elezione alla carica di presidente della Repubblica della Polonia. Questa è una grande responsabilità e un grande onere. Accetto la vostra scekta con umiltà e rispetto”.

“Vogliamo vivere in un Paese sicuro, economicamente forte e attento ai più deboli. Un Paese che conta nelle relazioni internazionali, europee e transatlantiche – aggiunge -. Un Paese che ha a cuore la sua tradizione secolare e rispetta la sua storia. Farò del mio meglio per soddisfare le vostre aspettative. Potete essere certi che, come capo di Stato, non tralascerò nessuna delle questioni importanti per la Polonia e i polacchi. Vi rappresenterò con dignità sulla scena internazionale, assicurandomi che la Polonia sia trattata come un soggetto”.

