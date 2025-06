Le tiritere della scuola come ascensore sociale, la falsa inclusività, l’apologia della fluidità, l’omologazione culturale, l’abbattimento delle gerarchie e della meritocrazia (tanto che per ricordarne il senso hanno dedicato un ministero “al merito”), l’appiattimento contro la selezione. La “scuola democratica”, insomma, portatrice dei valori della globalizzazione e quindi anche del multiculturalismo (perciò poco adatta a insegnare l’identità e la tradizione, la propria storia e la propria coscienza di italiani ed europei) oggi sforna studenti senza spirito critico, pronti a rispondere a parole d’ordine più che a elaborare analisi consapevoli.

Lo dimostra il filosofo Antonio Carulli (Bari, 1983) il quale, partendo da una serie di analisi frutto dell’esperienza quotidiana, denuncia questa situazione anomala e propone alternative. Traccia, in un pamphlet ben scritto, le dinamiche di un disastro che ha preso forma nello spazio di un ventennio, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Analizza e spiega il senso dell’insegnamento, offre la modalità per scoprire il significato vero della parola cultura e indica anche una riflessione razionale su ciò che registra giorno dopo giorno: la fine dell’eccellenza italiana. Non è il solito attacco contro la carenza di fondi, le strutture scarse e fatiscenti, gli studenti poco attenti e poco studiosi. Carulli, in questo libro davvero interessante, sottolinea che i primi passi da fare per tamponare la crisi dovrebbero servire a recuperare l’autorità, l’educazione e il sapere.

L’autore affronta, con cognizione di causa, una serie di aspetti che hanno reso gli studenti sempre meno attrezzati rispetto alle sfide della società ma anche per molto meno come, a esempio, saper affrontare scuola media inferiore, superiore e Università. Infatti, molti arrivano all’Università, ma non riescono a terminare il percorso di studi. Esempio di assenza di metodo. Non mancano gli attacchi, motivati, alle false lezioni di Ivan Illich e di don Milani che hanno dato un duro colpo alla struttura della scuola e all’insegnamento in generale.

Aveva ragione Paul Valéry quando diceva: “Dato che lo scopo dell’insegnamento non è più la formazione del pensiero, ma l’acquisizione del diploma, fare il minimo indispensabile sarà l’unico oggetto di studio (…) il diploma illude la società con il miraggio delle garanzie e i diplomati con quello dei diritti. (…) D’altro canto, ogni diplomato in nome della legge è portato a credere che gli spetti qualcosa”. I danni che provengono da simile situazione sono sotto gli occhi di tutti e non solo per la fuga dei cervelli, cioè ragazzi che studiano in Italia, si formano bene qui e poi vanno a produrre in altre nazioni. Sono proprio le riforme sbagliate, nonché l’ideologia di sinistra che tanti guasti ha causato alla scuola e i docenti mal formati a rendere vana l’istruzione. Ecco i frutti avvelenati della scuola progressista.

Antonio Carulli, Contro la scuola progressista, Passaggio al bosco ed., pagg. 160, euro 14,00

