E’ morta a Roma, all’eta’ di 71 anni, dopo una lunga malattia, Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio. La donna aveva 19 anni quando fu vittima con la famiglia dell’attentato politico conosciuto come Rogo di Primavalle. Era la seconda dei sei figli di Mario Mattei, segretario del Movimento sociale italiano: la loro casa fu incendiata dai militanti di Potere operaio il 16 aprile del 1973. Nell’incendio morirono il 22enne Virgilio e Stefano, che di anni ne aveva solo 10. I funerali si sono svolti il 30 maggio mattina.

Il ricordo del premier Giorgia Meloni

Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Silvia Mattei, una donna che ha portato sulle spalle il peso di una tragedia, quella del Rogo di Primavalle, nella quale persero la vita i suoi fratelli Stefano e Virgilio”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Testimone di un dolore che non si spegne, ma anche di una dignita’ che non si piega. Per quell’atto di inaudita violenza politica che ha segnato la storia della nostra Nazione. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia Mattei e a chi, come loro, ha sofferto per le ferite di quegli anni bui. Che Silvia possa riposare in pace, riunita ai suoi cari. L’Italia non dimentica”, aggiunge la premier.

La testimonianza del capogruppo Mdi Bignami

“La notizia della scomparsa di Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio, ci colpisce. La sua vita è stata segnata da una tragedia immane, quella del Rogo di Primavalle, che le strappò i fratelli e che rimane una ferita aperta nella storia della nostra Repubblica. Silvia è stata il simbolo di una memoria che non ha mai ceduto all’oblio, portando con sé il peso di un dolore incancellabile. Oggi ci lascia una testimone silenziosa e coraggiosa. Alla famiglia Mattei va il mio pensiero commosso e la mia vicinanza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Paolo Maldera Paolo Maldera su Barbadillo.it