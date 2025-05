Clint Eastwood – parlo dell’attore – mi va a genio relativamente.

D,el suo primo maestro in regia, Sergio Leone (che in piazzetta a Sperlonga ricordo bere un miscuglio nerastro birra/ Coca-Cola). apprezzo soprattutto C’era una volta il West, dove Eastwood non c’è.

Il fascino dell’America bianca…

Ho letto, quanto alla collocazione politica, che Eastwood si considera un repubblicano all’antica e che ricorda con nostalgia di avere votato per Dwight Eisenhower negli anni ’50, quelle nei quali si imponeva Don Siegel, il secondo maestro in regia di Eastwoood. Forse il suo rimpianto per un’America wasp oggi dimenticata o altrimenti vilipesa e l’individualismo che rivendica – ci accomunano.

Vorrei – vedrò di verificarlo, ma non credo (così fosse!) dipenda solo da me – ci unisse anche l’estrema longevità, vissuta operosamente eccome. Eastwood compie difatti 95 anni, immagino ed auguro, lavorando.

E scendere alla stazione di Bari

C’è qualcosa di non definitivo in Eastwood attore che ne fa un continuatore meno carismativo di John Wayne. Quando, per imitarlo, entra in scena a cavallo per imitarlo, quale deus ex machina, perde il confronto con Wayne/lEthan Edwards in Sentieri selvaggi di John Ford. E Clint non può farci niente!

Alla fine – mamma mia, trattandosi di quel duro – l’ho preferito come, ricordando, si rappresenta ne I ponti di Madison County, quando, vedendo dal treno il lungomare di Bari, decide di scendere. Sarà perché, a fine del film (nel quale, come autore, si allontana felicemente dai suoi schemi), gli toccherà arrendersi e accettare la sconfitta?

@barbadilloit

Mauro della Porta Raffo Mauro della Porta Raffo su Barbadillo.it