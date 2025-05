E’ disponibile da queste ore in una nuova versione tascabile ‘Svelare il Giappone’, saggio di Mario Vattani, diplomatico, scrittore e adesso commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. Con una carriera che lo ha visto impegnato in numerose sedi internazionali, l’ambasciatore Vattani ha maturato una profonda conoscenza del Giappone, dove ha vissuto e lavorato a lungo, ricoprendo tra l’altro l’incarico di console generale a Osaka.

La sesta edizione

Pubblicato da Giunti, ora nella collana Chiocciole, la nuova edizione si propone di rendere ancora più accessibile al grande pubblico italiano questo racconto originale del Paese del Sol Levante, svolto attraverso esperienze vissute e riflessioni sulla sua cultura, i suoi contrasti e la sua bellezza nascosta.

Il volume, giunto alla sua sesta ristampa, ha incontrato fin dal principio un forte interesse da parte dei lettori italiani.

Formato tascabile

La scelta dell’editore di riproporloin formato tascabile conferma una curiosità sempre viva verso il Giappone. Una passione che, come dimostra il grande successo del Padiglione Italia, è certamente reciproca: lunghe file di visitatori, entusiasmo sui social, milioni di visualizzazioni dei contenuti legati alla presenza italiana a Expo 2025 Osaka raccontano quanto la cultura italiana, la capacità di innovare, e il vero ‘saper fare’ italiano vengano apprezzati dal pubblico giapponese.

Vattani: “Come il Giappone riesce a cambiarci”

“Raccontare il Giappone significa anche parlare di noi, del modo in cui lo osserviamo e di come riesce a cambiarci”, ha sottolineato Vattani. La cultura giapponese “affascina perché è insieme attraente e misteriosa, ordinata e ribelle” aggiunge il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, ed è proprio “in questo equilibrio che credo risieda la sua capacità di meravigliarci sempre”. “Sono felice che questa nuova edizione possa oggi raggiungere ancora più lettori, in un momento in cui l’Italia è protagonista in Giappone attraverso il nostro visitatissimo Padiglione l’Expo” conclude Vattani.

