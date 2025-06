Un uomo dalla vita leggendaria, visionaria, sempre con la schiena dritta. Così ha vissuto Rutilio Sermonti, uomo di milizia, i cui scritti ora sono raccolti in un volume da Raido-Il Cinabro. Una antologia imperdibile, con pagine che fanno risuonare parole senza tempo, invettive che riscaldano i cuori di chi non si arrende al pensiero unico, al conformismo, alle ragioni dei divulgatori di menzogne. Un libro da non perdere (g.a.)

Rutilio Sermonti nasce a Roma il 18 agosto 1921. Compiuti gli studi classici, parte volontario per il secondo conflitto mondiale sotto le insegne della Repubblica Sociale Italiana, prima con il grado di sergente e poi con quello di ufficiale. Instancabile militante dell’idea, entra nell’agone politico con il Movimento Sociale Italiano, poi come animatore del Centro Studi Ordine Nuovo e, infine, come sostenitore di numerose altre iniziative politiche. Avvocato, scrittore, pittore, storico, pubblicista, conferenziere, ambientalista conservazionista, fine artigiano della ceramica e della terracotta, zoologo, è stato autore di centinaia di articoli, saggi e interventi per numerosi quotidiani, riviste e periodici. Come artista paleontologo, ha collaborato con i maggiori musei nazionali per la realizzazione di modelli di animali in particolare preistorici. Guida e orientamento, anche e soprattutto per i più giovani, ha svolto la sua infaticabile attività di conferenziere e scrittore per tutta la sua permanenza terrestre, fino a passare oltre in Ascoli Piceno il 14 giugno 2015, dopo aver trascorso gli ultimi anni della sua vita nella pace di Colli del Tronto.

La biografia di Sermonti

A dieci anni dalla dipartita terrena di Rutilio Sermonti (Roma, 18 agosto 1921 – Ascoli Piceno, 14 giugno 2015), in occasione del trentennale della Comunità militante Raido, Cinabro Edizioni ha deciso di omaggiare quel “giovane che partì per la guerra senza mai ritornare” – come era solito autodefinirsi – con la pubblicazione dei discorsi da lui tenuti in eventi, pubblici e privati, organizzati da Raido e di alcuni scritti inediti destinati dall’autore allo storico Bollettino dell’omonima associazione. La raccolta è arricchita da alcune foto che ne raccontano la vita e diversi suoi personali disegni, altre armi della buona battaglia che non ha mai smesso di combattere.

Rutilio Sermonti, Niemals!, Scritti e discorsi di battaglia; collana: Militia, pp. 134, euro 16, acquistabile qui

Antonio Fiore Antonio Fiore su Barbadillo.it