A quattro anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 18 maggio 2021, la storica rivista a fumetti edita da Panini dedica al maestro catanese una cover esclusiva ispirata all’iconica copertina di La voce del padrone, il disco che nel 1981 lo consacrò tra le figure imprescindibili del nostro panorama culturale.

L’omaggio al maestro

L’illustrazione sostituisce la figura di Battiato con quella di Pippo, rispettando l’impostazione grafica originale dell’album e rileggendola in chiave disneyana. Un omaggio affettuoso, pensato su misura per il pubblico di Etna Comics 2025, dove il numero 3627 di Topolino verrà distribuito in anteprima e in tiratura limitata.

La versione celebrativa sarà infatti disponibile in esclusiva presso lo stand Panini Comics Italia (#AreaComics) dal 30 maggio al 2 giugno, durante la fiera. Solo successivamente, dal 5 giugno, la si potrà trovare anche nelle fumetterie e online su panini.it.

