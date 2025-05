Con il Gran Premio di Monaco, l’ottavo nella stagione 2025 della Formula 1, si rinnova la tradizione dell’esclusivo evento del Circus nel Principato.

Si gareggia all’interno di una delle piste più celebri, realizzata attraverso lo sfruttamento di alcune strade di Monte Carlo, area amministrativa del Principato.

Stretto, tortuoso, angusto, il tracciato misura 3.337 metri, conta 19 curve e presenta una sola Zona DRS.

Per l’occasione, la Pirelli ha scelto di nuovo le mescole più morbide della gamma: le C4 (Hard), le C5 (Medium) e le C6 (Soft).

Per movimentare l’azione, in occasione di questa gara si è deliberato un obbligo due soste; il tutto, fermo restando l’utilizzo di almeno due mescole differenti.

Le prove libere

Nel venerdì di Monaco, le prime libere – sfruttate soprattutto per prendere confidenza con il tracciato – sono state primeggiate da Charles Leclerc, al vertice delle FP1 in 1’11”964 (Soft).

Il pomeriggio, le FP2 hanno visto di nuovo primo il monegasco della Ferrari, col riferimento di vertice ritoccato fino all’1’11”355 (Soft).

Numerose e innumerevoli – sin dalla mattina – le uscite, i lunghi e diverse le toccatine: tra queste ultime, per esempio, quella di Isack Hadjar, a muro nelle FP2, in curva 1, la Saint Devote.

Il sabato mattina, nelle FP3, di nuovo primo Leclerc, in 1’10”953 (Soft); per Lewis Hamilton (quinto), invece un incidente nel finale in curva 3, al Massenet, che ha costretto lui e la sessione a terminare in anticipo.

Le qualifiche

Le qualifiche di Monaco sono probabilmente le più importanti dell’anno, proprio per le caratteristiche del tracciato: si comincia, in Q1, con Leclerc al vertice in 1’11”229 (Soft).

A manche ultimata, c’è anche tempo per le bandiere rosse: Andrea Kimi Antonelli è andato a sbattere alla chicane 10/11, la Nuovelle Chicane.

L’italiano si è comunque qualificato per la Q2 ma non avendo potuto continuare è stato classificato quindicesimo.

La pessima giornata della Mercedes è continuata anche nella Q2: una perdita di potenza (problema elettrico) ha infatti costretto George Russell a parcheggiare la sua monoposto sotto il Tunnel.

Altra bandiera rossa – ai meno 10’08” dalla fine della manche – e quattordicesima posizione per lui.

Il più rapido della Q2 è stato Lando Norris, sulla McLaren, in 1’10”570 (Soft).

La decisiva Q3 comincia con le McLaren davanti, poiché al termine del primo run ai vertici ci sarebbero Lando Norris (1’10”464) e Oscar Piastri (1’10”531).

Montate le gomme nuove, nel secondo run, Leclerc riesce a scendere sotto i secondi giri veloci delle McLaren (Piastri in 1’10”140, Norris in 1’10”125), col ferrarista in 1’10”063.

Sia il britannico, che l’australiano, però, hanno ancora i margini per un altro passaggio veloce.

Piastri non va oltre l’1’10”129 – terzo dietro a Leclerc – mentre Norris, in 1’09”954 (Soft) si prende la pole position di Monte Carlo; secondo Leclerc e terzo Piastro.

Quarto Hamilton, poi quinto Max Verstappen, sesto Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso settimo, Esteban Ocon (ottavo), nono Liam Lawson (Racing Bulls), decimo Alexander Albon (Williams).

Dopo le prove ‘ufficiali’, Hamilton riceve una penalità di tre posizioni – scendendo settimo – per un impedimento su Verstappen in Q1.

La gara

Sul Principato di Monaco il giorno della gara splende il Sole – così come nei due giorni precedenti – e il Gran Premio “asciutto” legittima la regola della doppia sosta obbligatoria.

Per partire, le scelte delle gomme sono varie: i primi tre, ad esempio, sono sulle Medium; Verstappen (quinto), Alonso (sesto) e Hamilton (settimo) sulle Hard.

Allo spegnimento dei semafori, Norris deve guardarsi da Leclerc, difendendosi strenuamente alla Saint Devote con una frenata rigorosa.

Si arriva così alla curva 8, quella del Portier e tra i confronti di centro gruppo Gabriel Bortoleto – con al suo interno Antonelli che aveva tentato a superarlo – allarga la traiettoria, finendo contro le barriere.

Il brasiliano della Kick Sauber riesce comunque a ripartire, ma (proprio al giro 1) si delibera una neutralizzazione virtuale e così alcuni ne approfittano per compiere il primo cambio degli pneumatici.

Si torna a gareggiare in pieno dal giro 4 ma cinque tornate dopo ci sono nuovamente le bandiere gialle: Pierre Gasly ha tamponato Yuki Tsunoda alla frenata del Tunnel divellendo la sospensione anteriore sinistra.

Il francese riesce lo stesso a tornare ai box per ritirarsi ma la pista è cosparsa di detriti.

Dal giro 11, è di nuovo competizione normale, con Leclerc all’inseguimento di Norris.

In quel momento quinto, al capitolo ‘soste’, Hadjar esegue sua prima fermata al termine del passaggio numero 14, passando dalle medie alle morbide (e rientrando ottavo).

Fernando Alonso rientra alla fine del giro 16, scegliendo nuovamente le dure e lasciando strada a Hamilton, che può così spingere; il britannico va ai box due tornate dopo, ancora per le Hard.

L’overcut riesce e al rientro in gara Hamilton è quinto, davanti ad Hadjar e Alonso.

In questi frangenti, il ritmo di testa il britannico della McLaren è intorno al minuto e 14” alto, a fronte del minuto e 15” alto del monegasco.

Norris al termine del giro 19 cambia le sue medie, per le dure poco prima di Hadjar, che alla fine del medesimo passaggio compie il secondo pit stop (dalle morbide alle dure).

Per Piastri, le Hard arrivano alla fine del passaggio 20, due prima di Leclerc: il monegasco monta le dure – lasciando virtualmente Verstappen primo – pur rimanendo dietro Norris.

La scelta di cominciare con le dure ha aiutato l’olandese della Red Bull nel tentativo di allungare il primo stint: Verstappen cambia le gomme alla fine del giro 29, per le medie, rimanendo comunque quarto.

Completate le soste, cominciano anche i primi doppiaggi ed è allora che si evedenzia il problema del traffico.

Al giro 38, si registra il ritiro di Alonso fermo alla curva 18, la Rascasse, per un problema tecnico: essendosi fermato in un’area sicura, non c’è bisogno di neutralizzazioni.

Piastri si ferma per la seconda volta alla fine del giro 48, per le dure, un giro prima di Leclerc (sulle medie) e due prima di Norris (per le dure).

Hamilton è di nuovo ai box alla fine della tornata 56 e monta un treno di medie.

Al vertice invece, le mescole più nuove di Norris e Leclerc aiutano entrambi a riprendere Verstappen che all’inizio del passaggio numero 59 non aveva ancora effettuato il secondo pit stop.

Le medie sulla Ferrari sono evidentemente performanti; tanto che all’inizio del passaggio numero 63 la distanza con la McLaren è nell’ordine degli otto decimi.

Tre giri dopo Leclerc gli è ormai arrivato in scia, all’interno di un trenino dove figura anche Verstappen, capofila virtuale; nel frattempo, anche Piastri si è riavvicinato a Leclerc.

Il pilota della Red Bull compie la seconda sosta obbligatoria alla fine del giro 77, il penultimo, passando dalle medie alle morbide.

La tensione finale non si traduce in sorpassi, al netto delle distanze ravvicinate.

Al termine dei 78 giri in programma, la bandiera a scacchi saluta la vittoria di Lando Norris, primo sulle strade del Principato di Monaco.

Secondo Leclerc, grande protagonista e in lizza per il massimo risultato durante tutto il Gran Premio; per la McLaren, sul podio anche Oscar Piastri, terzo.

Norris è stato anche l’autore del giro più veloce, in 1’13”221, alla tornata 78, quella finale.

A punti pure Verstappen, quarto, poi Hamilton quinto; gran sesto Isack Hadjar sesto, davanti a Esteban Ocon (Haas) settimo, Liam Lawson (Racing Bulls) ottavo e le due Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz.

La stagione di Formula 1 non prevede pause e sarà in pista anche la prossima settimana, a Barcellona, per il Gran Premio di Spagna.

