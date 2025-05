Per comprendere il senso di questa dinamica, vale una metafora del tennis, sport che più di altri richiama il faccia a faccia, il rispetto delle regole, l’importanza dell’arbitro, e la necessità di un campo neutrale e definito.Match senza luogo

Come tennisti pronti a giocare una finale destinata a entrare nei libri di storia, Kiev e Mosca si trovano però in una condizione surreale: non c’è ancora un campo dove disputare la partita diplomatica.

Ogni tentativo di avviare trattative si è finora infranto contro il muro dell’intransigenza, del sospetto, o della propaganda. I mediatori proposti — dalla Turchia alla Cina, passando per la Svizzera — non hanno convinto pienamente entrambe le parti, né offerto garanzie di neutralità o influenza.Qui entra in scena Leone XIV. Egli si appella alla pace in ogni occasione pubblica e offrire la Santa Sede come spazio fisico e simbolico per un dialogo. Perché proprio il Vaticano? Perché, come nel tennis, serve un arbitro imparziale, che abbia conoscenza perfetta delle regole — morali e geopolitiche — e sia percepito come equidistante, anche quando richiama i giocatori per disturbi o violazioni.Nel tennis, se un giocatore disturba involontariamente l’avversario — ad esempio fa cadere una pallina dalla tasca — l’arbitro ferma il gioco e si rigioca il punto. Ma se il disturbo è deliberato, il punto è perso. Ecco il cuore della questione: troppe volte, negli ultimi anni, entrambi i giocatori hanno generato “disturbi”, alcuni forse involontari, altri voluti.La propaganda, la manipolazione delle informazioni, la violazione dei corridoi umanitari, l’uso di minacce nucleari, i bombardamenti su infrastrutture civili: questi non sono solo colpi fuori campo, sono scorrettezze che richiederebbero — per restare nella metafora — ammonimenti e perdita di punti.Il papa può rappresentare l’arbitro che osserva, interviene, richiama e — se occorre — sanziona moralmente. Il suo messaggio non è mai stato ambiguo: la guerra è una sconfitta per tutti. Ma, finora, nessuno ha voluto davvero riconoscere la legittimità di questo arbitro. Troppo influente per alcuni, troppo morale per altri, troppo “occidentale” o “spirituale” per chi guarda solo a interessi materiali.Eppure, il Vaticano offre qualcosa che nessun altro luogo può dare: uno spazio simbolicamente neutrale, non compromesso da ambizioni economiche o militari. Un campo di gioco puro, dove l’unico obiettivo è la pace.Nella storia recente, il Vaticano ha già ospitato trattative delicate: basti pensare al ruolo svolto nella riapertura dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti. La diplomazia vaticana, silenziosa ma instancabile, lavora. spesso lontano dai riflettori, ma è guidata da una logica che non si piega alle logiche del potere.Oggi l’Ucraina sembra pronta a entrare in questo campo. Sta servendo per iniziare lo scambio, aspettando che Mosca risponda. Putin, però, resta al fondo del campo, indeciso se impugnare la racchetta o abbandonare il match. E intanto, il pubblico mondiale attende, sospeso tra speranza e disillusione.

Gioca o no?

La guerra è, in fondo, l’assenza di regole. È il momento in cui il campo si dissolve e i giocatori si colpiscono non con racchette, ma con armi. Il tentativo ucraino di riportare tutto a un confronto regolato, mediato, arbitrato, è dunque un atto di razionalità e coraggio.

Se Zelensky e Putin dovessero incontrarsi in Vaticano, sarebbe un punto di svolta. Non significherebbe la fine immediata della guerra, ma segnerebbe l’inizio di una nuova partita: quella della diplomazia, della parola, del compromesso.

E il papa, alto sulla sua sedia arbitrale, avrebbe finalmente l’occasione di fare ciò che molti leader mondiali non sono riusciti — o non hanno voluto — fare: far rispettare le regole della convivenza umana.

Per ora, il campo è pronto. L’arbitro è salito in sedia. Aspettiamo i giocatori.