Paolo Mathouthi, storico del cinema, presenterà oggi, sabato 24, alle ore 20, alla sede Aurora di Barasso (Varese) sarà proiettato il film di Paul Schraeder (1946): Mishima Una vita in quattro capitoli (121′). Ciò per ricordare il centenario della nascita di Kimitake Yraoka, in arte Yukio Mishima (1925-1970). Ingresso libero e gratuito.

Il film di Schrader fu presentato in concorso nel 1985 al Festival di Cannes. Con la storia recente del Giappone, Schrader si era già cimentato con Yakuza, diretto da Sydney Pollack e interpretato da Robert Mitchum. Aveva poi scritto la sceneggiatura di Taxi Driver di Martin Scorsese, per il quale avrebbe poi scritto Toro scatenato e L’ultima tentazione di Cristo.

Lavinia Castelli Lavinia Castelli su Barbadillo.it