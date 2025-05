La grande divisione, che attraversa la cultura politica in Italia, passa tra quanti, come i liberali classici, intendono la democrazia come filosofia delle “regole del gioco” (la cd. “democrazia formale’); e quanti, come i democratici progressisti, la intendono come igiene sociale e riforma intellettuale e morale.

La differenza è assoluta. Per i primi, quel che conta è sapere cosa vuole, desidera, teme la gente, l’elettore medio, l’uomo qualunque; per i secondi importa che vincano i “migliori”. ovvero quanti sono in grado di bonificare le paludi sociali dalle superstizioni, dalle tradizioni, dalle gerarchie spirituali e temporali, dalle ineguaglianze, dalle presunte servitù naturali che vi hanno depositato i secoli.

Per gli uni, una sinistra al governo non ha niente di scandaloso – anche se promuove riforme audaci; per gli altri, una destra al governo non ha alcuna legittimazione storica ed etica, rappresentando un passo indietro sulla via delle “magnifiche sorti e progressive”.

Un cortese interlocutore, che si ritiene dotato di esprit de finesse, mi scrive che il riferimento alle “regole del gioco” non significa nulla: è solo “chiacchiera”; e, aggiunge ironicamente, di non capire chi siano i “migliori”. La seconda domanda va rivolta alla sinistra, che per “migliori” intende quanti portano avanti la lotta per la civiltà e l’elevamento dei popoli. Quanto alle “regole del gioco”, intendo, sic et simpliciter la consapevolezza che, in politica come in morale, “non c’è verità”, nel senso che i valori stanno tutti sullo stesso piano e che auspicare più libertà e meno uguaglianza, più mercato e meno Stato, più autorità e meno permissivismo,”nun è peccato”!

L’essenziale è che ogni riforma (o controriforma), ogni progetto di legge, ogni disposizione dell’esecutivo non violi i principi che sono alla base della Costituzione e che le leggi ordinarie, approvate da una maggioranza di governo, possano venire abrogate o sostituite in seguito a una successiva tornata elettorale che premi l’opposizione.. Forse rendersi conto della propria fallibilità – nessuno ha la ricetta per rendere felici i popoli – potrebbe avere come conseguenza il rispetto reciproco.*Professore Emerito Università degli Studi di Genova

Dal Il Giornale del Piemonte e della Liguria