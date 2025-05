Tutti conoscono i romanzi d’avventura di Salgari e le sue scorribande, soltanto immaginarie (e forse per questo ancor più soddisfacenti – nella fantasia, si sa, si evitano a piè pari mosquitos e indisposizioni del viaggiatore), negli esotici mari indo-malesi, ma pochi sanno che Salgari, nel 1896, scrisse un sequel del romanzo di una scrittrice a lui coeva e che, come lui e la Deledda, collaborava con “Il Novelliere illustrato” degli editori Speirani. La scrittrice in questione è Vincenzina Ghirardi Fabiani, detta “Fabiola”, e la meritevole scoperta “bicipite”, curiosa al pari dei volumi di Carlo Hakim de’ Medici editi da Cliquot, è merito di BlackDog Edizioni.

E se Calogero Ciancimino e Luigi Motta, autori del doppio romanzo “Come si fermò la terra” e “Quando si fermò la terra”, come ben spiega Gianfranco de Turris, interromperanno burrascosamente il loro sodalizio, litigando e pubblicando separatamente a distanza di più di vent’anni le due versioni del romanzo, dai contributi di Gallo e Bonomi emerge invece che Fabiola e Salgari continuarono a influenzarsi reciprocamente anche dopo il felice momento della “Vita eccentrica; scene di fine secolo” e dei “Predoni del Gran Deserto”.

Fabiola e Salgari

La leggerezza delle vicende di sir William Fromster, novello Phileas Fogg (li separano soltanto vent’anni e un oceano, l’Atlantico), e di Ernesto Baldi non deve però far trascurare qualche acuta osservazione dei due novellieri italiani di fine ‘800. Se Fabiola predilige la critica sociale, Salgari, con apparente nonchalance, tira in ballo quello che Chateaubriand, già nel 1805, ha indicato come il “male del secolo”: “Ah, voi soffrite lo spleen?”, chiede Weddel a Fromster, naufrago del suo pallone aerostatico nel bel mezzo del deserto, e lui risponde “Molto”. Al che Weddel, a modo suo, certo, lo conforta: “Forse in questo deserto guarirete. Credo non vi rimanga tempo per annoiarvi, poiché sarete costretto a lottare per l’esistenza”. Significativo per comprendere la temperie colta in cui erano immerse anche due figure all’apparenza tanto désengagé, è anche che Salgari, ma prima di lui Fabiola, utilizzino proprio il termine baudelairiano “spleen”, coniato nel 1855 nel titolo “Lo spleen di Parigi”, per indicare il male di vivere che affligge il protagonista al primo segno di noia incipiente.

E se il feuilleton di Salgari, pur nella sua godibile scorrevolezza, figlia di una professionalità “à la Dumas”, incappa in qualche faux pas che non deve certo sconfinferare ai politicamente corretti di oggi – il mito del buon selvaggio e la critica un po’ incel alle donne occidentali, troppo materialiste e interessate, che sfocia nel matrimonio del protagonista con la figlia adolescente del capo dei predoni, nozze di montanelliana memoria, diremmo noi, nonché lo spunto cristiano di “far del bene” ai popoli non ancora “evoluti”, che rischia di sfociare in un’utopia di colonizzazione culturale – il romanzo della Fabiani è piacevolmente fresco e acuto, sospeso tra le avventure a due ruote e poi in pallone aerostatico dei protagonisti e la critica sociale rivolta tanto all’italiano, dipinto come fin troppo sedentario e abitudinario, quanto all’americano, pragmatico all’estremo e fissato con “contatti e contratti”, che apre la strada, con un secolo d’anticipo, ai protagonisti del capolavoro della settima arte “Americani!”, con Al Pacino e Sidney Lumet.

Per non dire dell’annuncio in cui il milionario americano mette in palio se stesso, prefigurando le tante e sempre più fantasiose modalità di “vendere se stessi al migliore offerente” escogitate da questa nostra postmodernità déraciné…

Camilla Scarpa Camilla Scarpa su Barbadillo.it