La coalizione conservatrice Alleanza democratica, guidata dal premier uscente Lui’s Montenegro, ha ottenuto la vittoria con il 32,7 per cento dei voti alle elezioni politiche in Portogallo, aumentando i propri seggi da 80 a 89. Tuttavia, dopo il voto di domenica la coalizione non e’ riuscita a raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. Il Partito socialista (Ps), guidato da Pedro Nuno Santos, ha subito invece una significativa sconfitta, scendendo al 23 per cento dei voti e passando da 78 a 58 seggi. In seguito al deludente risultato elettorale, Santos ha annunciato le sue dimissioni dalla segreteria del partito. La formazione sovranista Chega, guidata da Andre’ Ventura, ha a sua volta registrato un notevole incremento, raggiungendo il 22 per cento dei voti e ottenendo 58 seggi, eguagliando il Ps. Questo risultato consolida Chega come terza forza politica nel Paese lusitano e rappresenta una sfida significativa al tradizionale bipartitismo portoghese instauratosi dopo la Rivoluzione dei Garofani del 1974.

Sergio Conceicao Sergio Conceicao su Barbadillo.it