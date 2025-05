Per la prima volta il capoluogo dell’Alto Adige, Bolzano, avrà un sindaco di centrodestra: è Claudio Corrarati, l’imprenditore prestato alla politica, che vince con il 51,03% dei voti contro l’assessore uscente sostenuto dal centrosinistra Juri Andriollo, rimasto al 48,97%.

Bolzano è una città che ha sempre riservato consensi prima al Msi e poi ad An, in nome della difesa dell’italianità, anche grazie all’impegno dello storico parlamentare Pietro Mitolo.

Nella notte quando tutte le ottanta sezioni sono state scrutinate il vantaggio consolidato è stato di appena 708 voti, un margine più stretto del primo turno che aveva visto Corrarati avanti di nove punti percentuali su Andriollo, ma sufficiente a strappare al centrosinistra la guida della città.

A Corrarati ha telefonato la premier Giorgia Meloni per congratularsi della vittoria.

