Fin dalla scelta del nome, Leone XIV ha tracciato la direzione del suo pontificato: riportare al centro l’uomo, la sua dignità e il suo lavoro, in un’epoca in cui la sfera digitale rischia di assorbire ogni dimensione della realtà, compresa quella spirituale.

Il nuovo pontefice, il primo papa nella storia con una formazione accademica in matematica, non nasconde le preoccupazioni di fronte a una rivoluzione tecnologica che, se lasciata senza guida etica, potrebbe disumanizzare il lavoro e privare di significato l’agire umano. Le sue prime parole, pronunciate appena eletto, sono risuonate come un manifesto spirituale: «Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce». Un richiamo potente e controcorrente, soprattutto dopo settimane in cui l’attenzione dei media e perfino di alcuni ambienti ecclesiali si era concentrata esclusivamente sui giochi di potere tra cardinali e sulle previsioni smentite dal Conclave.

Ritrovare il senso del divino

In quei dibattiti, il nome di Cristo era quasi scomparso, segno di una crisi di visione che Leone XIV ha voluto subito correggere, richiamando la Chiesa alla sua missione essenziale: annunciare il messaggio trascendente in un mondo che ha smarrito il senso del divino. La sua figura si presenta, fin dai primi gesti, come quella di un papa che rifugge il protagonismo, per lasciare spazio a ciò che deve trasparire attraverso di lui. In questo senso, Leone XIV sembra voler incarnare il braccio verticale della croce, quello che collega l’uomo alla dimensione soprannaturale, in un’epoca in cui la secolarizzazione ha ridotto la fede a evento sociale o spettacolare, dimenticandone la radice spirituale. La vera sfida, sottolinea, non è riempire le piazze, ma le coscienze.

Riconciliare anime della Chiesa

Sul piano pratico, tra le sfide che Leone XIV si trova ad affrontare vi è la riconciliazione delle diverse anime della Chiesa, lacerata negli ultimi anni da polemiche interne e contrapposizioni tra fautori della tradizione e sostenitori del rinnovamento. La sua esperienza di missionario in Perù e di prefetto della Congregazione per i Vescovi lo accredita come uomo di mediazione e di sinodalità, capace di tessere legami senza cedere agli estremismi. È probabile che il suo stile sarà meno incline a dichiarazioni estemporanee e più orientato a un governo che concili il rispetto della tradizione – quella che ha permesso alla Chiesa di vivere per duemila anni – con l’apertura alle esigenze del presente.

Progresso incontrollato

Ma è soprattutto sul fronte della rivoluzione digitale che Leone XIV si prepara a lasciare un segno storico. Nei corridoi vaticani si parla già della possibilità che il papa americano lanci una grande enciclica sociale dedicata al tema: una sorta di Rerum Digitalium, ideale erede della Rerum Novarum di Leone XIII. Laddove, alla fine dell’800, il predecessore difese i diritti dei lavoratori nell’era industriale, Leone XIV potrebbe oggi difendere l’uomo nel pieno della rivoluzione digitale, contro il rischio di ridurlo a semplice ingranaggio di sistemi automatizzati privi di etica. «Un progresso incontrollato può portare conseguenze nocive», ha avvertito di recente, indicando nell’intelligenza artificiale e nella tecnocrazia le minacce che rischiano di svuotare il concetto stesso di libero arbitrio e di decisione autonoma. Una deriva che la dottrina sociale della Chiesa contrasta da oltre un secolo, ponendo l’accento sulla centralità della persona e sulla tutela dei più deboli.

Nuovo umanesimo

La missione agostiniana rivendicata da Leone XIV si traduce così in un programma che punta alla cooperazione globale, alla solidarietà e alla sostenibilità ambientale, ma sempre nel quadro di un uso etico della tecnologia. La sua visione – quella di un “nuovo umanesimo digitale” – si propone di difendere non solo i diritti dei lavoratori minacciati dall’automazione, ma anche l’integrità spirituale dell’uomo in un mondo che corre a velocità vertiginosa verso un futuro incerto.

Se i cuori restano vuoti

Non sarà un compito facile. L’ateismo pratico avanza, le chiese si svuotano mentre le piattaforme digitali traboccano. Eppure, in questo scenario, Leone XIV sembra voler scommettere su un ritorno all’essenziale: Cristo come unica luce capace di orientare l’uomo, anche nell’era dell’intelligenza artificiale. Non basteranno piazze gremite, se i cuori restano vuoti. La vera sfida del nuovo papa sarà questa: riaccendere quella luce interiore che nessun algoritmo potrà mai imitare.

Claudio Mauri