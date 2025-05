1° maggio, una stazione parigina affollata di viaggiatori. Istanti di tensione quando, dagli altoparlanti, in sottofondo, echeggiano una nota melodia e poi l’annuncio: “Sono Ethan Hunt. Se accettate, la vostra missione è badare ai bagagli e segnalare oggetti abbandonati”. Oppure: “Dimenticanze nuocerebbero all’operazione. Nessuna missione è impossibile!”.

Lanci capilllari e martellanti

La geniale trovata pubblicitaria della Paramount è per Mission: Impossible – The Final Reckoning (“La resa dei conti finale”) coI messaggio di Ethan Hunt, diffuso più di 2500 volte dalla voce del doppiatore francese di Tom Cruise. Il film chiuderà la saga, ma aprirà il Festival di Cannes merdoledì prossimo.

Qui l’eroe e produttore della serie dal 1996, Tom Cruise, salirà gli scalini del palazzo dei festival per la terza volta. Dall’ultima, l’attore americano è stato nominato cavaliere di Arti e Lettere la scorsa estate da Rachida Dati e poi decorato da Catherine Maunoury, ex campionessa mondiale di acrobazia aerea, con la medaglia per il “contributo significativo alla storia dell’aviazione”.

Quasi 400 milioni di dollari

Fedele amico del principe e della principessa di Galles, Cruise sarà dunque in persona a sostenere il film n. 8 di un’avventura che ne ha fatto la fortuna. Tutta la serie gli avrebbe infatti fruttato 4 miliardi di dollari nel mondo, secondo The Hollywood Reporter. Ciò spiega che il bilancio per l’ultima puntata superi quello di Avatar 2: quasi 400 milioni di dollari, con sforamenti dovuti specie ai lunghi scioperi nel 2023.

Ethan Hunt, l’invincibile

Certo Ethan Hunt dovrà – se accetta… – salvare ancora il mondo. “Le vite non si definiscono per un’azione… Le vite sono una somma di scelte”, intima nel trailer la voce fuori campo. Dopo quasi tre decenni di sensazioni forti, di esplosioni spettacolari e di acrobazie da far rizzare i capelli, aspettatevi, per il finale, un spettacolone!

