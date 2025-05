Esce in tutte le librerie Dizionario politicamente (s)corretto. Dalla cancel culture a Donald Trump del giornalista e scrittore Filippo Facci. Un libro anomalo, costruito come un vero e proprio dizionario che si compone di ben 284 voci, che vanno da Ageismo a Blackwashing, da Cisgender a Deplatforming, da Eco-ansia a Femminismo intersezionale, da Hate speech a Islamofobie, da Medicalizzazione a No wash, da Quote blu, nere e rosa a Ricchione, da Sostenibilità a Transrazziali, da Ungendered a Woke people.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, un campionario completo e sbalorditivo dei vocaboli e le espressioni più in voga nella contemporaneità indifferenziata, «migliaia di parole sempre più stupide, incomprensibili e faticose» che un wokismo dilagante vorrebbe imporci come verità assolute e che invece Facci smentisce, sconfessa, mostra in tutta la loro vuota inconsistenza e soprattutto nella loro parzialità. Un nuovo linguaggio, a cui l’autore affianca anche termini e concetti che sono diventati impronunciabili, che ci vergogniamo persino di pensare, pur essendo parte costitutiva della realtà che viviamo.

La battaglia contro il conformismo è un compito infinito per chi si batte in difesa della libertà di pensiero. E una tale libertà passa, inevitabilmente, per quella di poter parlare: se certe cose non si possono dire è impossibile anche pensarle, e chi controlla il pensiero controlla e modifica la realtà. Scrive Facci nella Premessa che «non guarda veramente dentro le cose chi non guarda dentro le parole», e «chi guarda dentro le parole è condannato a combatterle». Ecco il senso di questa operazione editoriale, tanto urgente quanto necessaria, perché capire le parole – spesso interamente distorte – è indispensabile, anche e specialmente quando non ci piacciono.

Dal Dizionario, che nasce con l’obiettivo dichiarato di «spaventare, allarmare e far desiderare di lanciarlo dall’altra parte della stanza», emerge quindi un ritratto deformato, e perciò fedelissimo, del nostro mondo ricostruito e disvelato attraverso quelle stesse parole che sono da sempre un’arma a doppio taglio: capace di generare libertà, così come di cancellarla.

Filippo Facci, Dizionario politicamente (s)corretto. Dalla cancel culture a Donald Trump, Liberilibri 2025, collana Altrove, pagg. 234, euro 18

Thomas Doll Thomas Doll su Barbadillo.it