Il conflitto del Kashmir è un antico e territoriale. Oppone principalmente India e Pakistan, ma anche Cina e India nella parte nord-orientale della regione. Esso è cominciato dopo la divisione da parte della Gran Bretagna, a opera dell’India nel 1947, quando sia essa, sia il Pakistan rivendicarono l’intero ex Stato principesco di Jammu e Kashmir.

La disputa si intensificò in tre guerre tra India e Pakistan e in diverse altre schermaglie armate. L’India controlla circa il 55% della regione che comprende Jammu, la valle del Kashmir, gran parte del Ladakh, il ghiacciaio Siachen e il 70% della sua popolazione; il Pakistan controlla circa il 30%, che comprende Azad Kashmir e Gilgit-Baltistan; la Cina controlla il restante 15%, che comprende la regione dell’Aksai Chin, il tratto Trans-Karakorum per lo più disabitato e parte del settore Demchok.

Ognuno dei tre contenendenti il Kashmir ha armi nucleari. Traetenene le conseguenze.

