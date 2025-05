IL PUNTO

Democrazia addio? (Marco Tarchi)

LABORATORIO

Una deriva totalitaria? (Alain de Benoist)

Trump è un guerrafondaio, ma un guerrafondaio commerciale (Alain de Benoist)

Reato d’opinione (Eduardo Zarelli)

Il pensiero unico si radica grazie all’inevitabile arretramento del libero dibattito di idee. Criminalizzazione dell’avversario e ricerca di capri espiatori, istigazione al linciaggio, segregazione ideologica sono pratiche comuni del mainstream, per cui il ceto egemone dei nuovi inquisitori è il puerile ventriloquo di una società che si illude di riconoscere e garantire una libertà di espressione nei fatti sempre più limitata dall’imporsi della censura, dalla repressione dei sentimenti e delle opinioni. Il paradosso dei diritti umani è un assoluto dell’universalismo: non solo non possono essere limitati e possono solo espandersi, ma sono anche usati come metro per giudicare il passato e l’altro da sé, ma a “geometria variabile” e quando conviene. Chiunque, singoli o comunità, non rientrino in tale categoria del divenire storico, sono un male da redimere o cancellare dalla faccia della Terra. Tentare di argomentare che la dottrina dei diritti umani è tipicamente occidentale, una nozione che non esiste e non può esistere in altre culture che non si fondano sull’individualismo e l’utilitarismo, che i diritti siano il risultato di un processo controverso costellato di innumerevoli sconfitte e poche vittorie (queste ultime, quando mediate dal contesto antropologico e culturale), che essi siano relativi secondo il tempo, lo spazio e la società, sono punti di vista inaccettabili per i corifei del politicamente corretto. Come in un dogma di fede (immanente), il credo dei diritti umani ha in comune l’autoevidenza tautologica. I suoi missionari hanno lo scopo di convertire gli infedeli ai propri comandamenti: uguaglianza, mercato, conformismo.

FOCUS

La spirale della Nuova Destra (Giuseppe Giaccio)

Una stabile precarietà (Carlo Nizzani)

Il viaggio è verso il mare aperto. La rotta è tracciata davanti a noi. Il porto di partenza conta poco (Franco Franzi)

Per un pessimismo attivo (Stenio Solinas)

Il nome della cosa (Roberto Zavaglia)

Servire il popolo (Francesco Bergomi)

Un destino da spettatori (Giuseppe Del Ninno)

Il vero problema (Marco Tarchi)

IDEE

Luca Ricolfi: La mutazione (Marco Tarchi)

Mauro Bonaiuti: La grande transizione (Giuseppe Giaccio)

Serge Latouche: Lavorare meno, lavorare diversamente o non lavorare affatto (Luciano Pignatelli)

POLITICA

Giacomo Salvini: Fratelli di chat. Storia segreta del partito di Giorgia Meloni (Marco Tarchi)

Salvo Ardizzone: Medio Oriente. La guerra in Siria e la resistenza islamica palestinese (Andrea Capo)

Piero Ignazi: Il populista in doppiopetto. Berlusconi e la politica italiana (Andrea Scarano)

STORIA

Andrea Di Michele: Terra italiana. Possedere il suolo per assicurare i confini 1915-1954 (Michele Del Vecchio)