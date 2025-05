I deputati del Parlamento tedesco (Bundestag), non hanno eletto il leader dell’Unione cristiano democratica, Friedrich Merz, come nuovo cancelliere della Germania al primo turno di votazioni. Lo ha annunciato la presidente del Parlamento tedesco (Bundestag), Julia Kloeckner dopo lo spoglio dei voti. Hanno votato a favore 310 deputati, 307 hanno espresso un voto contrario e 3 si sono astenuti. Per essere eletto a cancelliere Merz ha bisogno di almeno 316 voti su 630 parlamentari.

Contro l’alleanza tra democristiani e socialdemocratici hanno votato la destra di Afd, la sinistra di Die Linke e i Verdi.

Dopo la prima riunione del nuovo governo federale che era in programma questa sera, l’aspirante cancelliere tedesco Friedrich Merz voleva brindare con i suoi ministri con la birra del Sauerland, riporta la Bild. Ora dovrà prendere un Maalox.

Thomas Doll Thomas Doll su Barbadillo.it