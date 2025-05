Dalle ore 11 alle ore 22 di oggi, fino al 10 maggio, a Milano, alla Ghiringhelli Art Gallery (335/35.74.899) di corso Garibaldi 50, vernissage con l’artista: “Neo Pop Art by Boris Dondé”. Classe 1968, nato a Zurigo, Boris Mancastroppa-Dondé è un artista elvetico, ex calciatore professionista (Red Star Zürich, FC Basel e FC Schaffausen). Dal 1996 si occupa della galleria avviata dallo zio, Daniele Dondé, sia come artista, sia come frontman.

Solo per la giornata odierna interviene all’esposizione milanese Daniela Piazza, attrice cinematografica (L’ultimo bacio e Baciami ancora di Gabriele Muccino, La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi) sceneggiatrice e regista.

Francesco Cuccovillo Francesco Cuccovillo su Barbadillo.it